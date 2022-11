European MidCap Event: nuovo appuntamento virtuale a Madrid per il viaggio di Intermonte tra le principali piazze finanziarie d’Europa

Milano, 15 novembre 2022 – Intermonte – Investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – torna a Madrid con una nuova tappa virtuale dell’European MidCap Event, il ciclo di incontri dedicato alle piccole e medie aziende italiane che ormai da anni rappresenta un appuntamento fisso per gli investitori europei.

L’evento, organizzato in collaborazione con CF&B Communication – agenzia specializzata nelle relazioni tra società quotate e investitori istituzionali – si terrà giovedì 17 novembre in formato virtuale e sarà rivolto a 25 investitori provenienti da 18 case di gestione, principalmente spagnole e francesi. Tredici le eccellenze tricoloriche Intermonte, in qualità di unico partner per l’Italia, accompagnerà ai 42 meeting in calendario: AbitareIn, Avio, Banca Sistema, Civitanavi Systems, Cy4gate, Emak, Esprinet, GPI, Piaggio, Seri Industrial, Somec, The Italian Sea Group, Tinexta.

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, commenta: “L’eccellenza delle piccole e medie imprese italiane è ormai un valore riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ma oggi più che mai queste realtà necessitano di supporto concreto da parte di investitori e istituzioni finanziarie. Consapevoli di ciò, come Intermonte lavoriamo da anni per supportare la crescita di queste aziende e agevolare ogni possibile occasione di confronto e contatto con le principali case di gestione a livello europeo”.

“Con questa nuova tappa dell’European MidCap Event Intermonte ribadisce il proprio impegno a sostegno dell’economia reale del Paese e, nello specifico, di una selezione di piccole e medie imprese che si distinguono per capacità di innovare e offrire prodotti e servizi di qualità nei più svariati settori, dallo sviluppo residenziale all’healthcare, dalla nautica alla cybersecurity” – conclude Micaela Ferruta, Responsabile Corporate Broking e Specialist.