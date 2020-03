Eurobond sempre più lontani. Kolberg: “Per sostenere il credito c’è il MES)

Ancora pochi giorni alla riunione dell’Eurogruppo per discutere e proporre misure per fronteggiare la crisi economica, ma la proposta italiana e di altri sette Paesi Europei tra cui Francia e Spagna di provvedere attraverso Eurobond, cioè titoli di debito garantiti da tutti i Paesi Europei potrebbe nuovamente avere il veto della Germania.

Lo si apprende dalle ultime dichiarazioni di Dennis Kolberg, Ministro delle Finanze della Cancelliera Merkel che, rispondendo alla domanda di un giornalista ha dichiarato la ferma posizione della Germania sul MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)

“Abbiamo già preso misure notevoli. Ora la questione è come sostenere il credito e per questo c’è il Mes” ha dichiarato Kolberg.

Dunque ci si aspetta una strada tutta in salita per gli eurobond, o, come ultimamente definiti, “coronabond” ma le diplomazie stanno lavorando e non si esclude una sorpresa finale da parte dei Paesi che dimostrano intransigenza.