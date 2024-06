Pubblicità

Èin radio “Eterno Romantico” il nuovo singolo di FLO disponibile dallo stesso giorno in digitale (Incisi Records).

Dopo aver concluso la “concept story” narrata con i suoi precedenti singoli “Melodia”, “Sorriso” e “Noi”, Flo torna sulle scene con un nuovo brano che sa di pop/rock, prodotto da Manuel Guaglianone.

«Un incontro inaspettato, il cuore che batte sempre più forte e la testa che comincia ad immaginare un amore che chissà se mai nascerà, questo è “Eterno Romantico” che – racconta Flo – nasce da un istantaneo incrocio di sguardi avuto con una ragazza nella scorsa primavera. Rimasi talmente colpito da lei che ho voluto immaginare cosa sarebbe potuto accadere se quella folla di persone che ci divideva non ci fosse mai stata. Forse, senza quella folla, non ci saremmo mai incontrati e notati o invece sì, ma questo non lo sapremo mai. Io sono così, sono un “Eterno Romantico” come racconto nel brano e quindi non smetterò mai di immaginare e sognare l’amore in ogni sua forma.»

Qui il video: https://youtu.be/BczkAOX-sEQ

Flo, all’anagrafe Francesco Florindi nato ad Atri il 10 agosto 1993), è un cantautore italiano. Da sempre appassionato di musica e parole, avvia i suoi primi passi da autodidatta all’età di 15 anni. Dedica il suo tempo al perfezionamento della voce, cercando di unire in un unico denominatore, parole e melodie così da poter dar vita ad una sua dimensione musicale. Dopo anni passati a trovare la giusta occasione, nel 2021, incontra Manuel Guaglianone, produttore e fondatore dell’etichetta discografica Incisi Records, che lo motiva ad intraprendere un vero e proprio percorso artistico. Convinto e deciso, nasce la prima collaborazione pubblicando la cover “Mala Suerte” di Marco Carta, dove riceve complimenti dallo stesso artista sui social. Sempre nello stesso anno entra ufficialmente a far parte nel roster artisti di Incisi Records pubblicando il suo primo inedito “Melodia”. Nel 2022 pubblica il suo secondo singolo “Sorriso” e nell’estate 2023 il singolo disco funk “Noi”. Dopo aver concluso la “concept story” narrata con i suoi precedenti singoli, a giugno 2024, Flo torna sulle scene con un nuovo brano che sa di pop/rock dal titolo “Eterno Romantico”.

