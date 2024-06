Estrusione degli alimenti: cos’è, come funziona e campi applicativi

Pubblicità

Condividi

L’estrusione è una tecnologia introdotta anche nel settore degli alimenti, e consente di trasformare le materie prime in prodotti finiti, in modo rapido e secondo una tecnica specifica. Ciò avviene per merito di macchine appositamente progettate per la mescolazione degli ingredienti, sia morbidi sia misti, tramite un processo che amalgama il tutto realizzando una determinata forma. Dato che si parla di una tecnica che ha rivoluzionato il comparto alimentare, come nel caso del settore dei mangimi per animali, è bene approfondirla nel dettaglio.

Cos’è e come funziona l’estrusione degli alimenti?

Pubblicità

Quando si parla di estrusione degli alimenti, si fa riferimento ad un processo industriale il cui scopo ultimo è miscelare una serie di materie prime, mantenendo un costo contenuto ed un’efficienza molto elevata. Tale processo inizia inserendo gli alimenti in una tramoggia, i quali verranno poi mescolati grazie ad una vite rotante. Si tratta di un sistema che è possibile approfondire in modo ulteriore leggendo la guida sull’ estrusore alimentare pubblicata sul sito di Bausano, un’azienda specializzata in questo ambito.

Una volta inserite materie prime come cereali, farine, proteine e additivi, l’estrusore avvia una serie di processi che comprendono la già citata miscelazione e la cottura. Inoltre, all’impasto vengono date sia una forma sia una dimensione specifica, in base alle necessità, tramite il passaggio in una matrice. Alla fine del processo, quando esce dalla linea di estrusione, l’impasto viene tagliato e segmentato. In questo modo, gli estrusori alimentari riescono a produrre in serie alimenti come i mangimi per animali, con qualità nutrizionali molto alte.

Non si finisce qui, perché gli estrusori alimentari si rivelano particolarmente utili anche per la produzione degli alimenti per bambini e dei cosiddetti testurizzati vegetali, di tendenza nel settore delle diete vegetariane e vegane. Infine, da sottolineare il fatto che – mediante l’estrusione – il calore generato dalla macchina e dal processo di lavorazione causa la denaturazione delle proteine. Si parla di un effetto positivo, in quanto le proteine denaturate sono più facili da digerire e dunque più semplici da assimilare.

Altre informazioni utili sull’estrusione alimentare

Come anticipato, la convenienza dell’estrusione risiede nel fatto che consente di applicare un processo seriale e dunque con costi contenuti. Inoltre, si parla di una tecnica molto versatile e applicabile a svariati campi nell’industria alimentare. In secondo luogo, gli estrusori sono macchine che permettono un elevato livello di controllo su ogni step dell’intero processo: basti pensare alla regolazione delle temperature e del grado di umidità. Anche la manutenzione della macchina risulta piuttosto agevole, così come il grado di sicurezza e igiene, garantito dalle coclee autopulenti.

Poi, è importante sottolineare che gli estrusori più diffusi nel campo alimentare sono quelli bi-vite, in quanto garantiscono una maggiore capacità di miscelazione rispetto alle macchine monovite. Non a caso, gli estrusori a doppia vite consentono di lavorare materie prime più complesse e resistenti, ed è una regola che si applica anche al di fuori del settore della produzione di alimenti. Gli estrusori bi-vite, infatti, vengono utilizzati di frequente anche per la lavorazione e la rigranulazione del PVC.