Estrazioni del Lotto di oggi 1 dicembre n.144

L’estrazione del lotto di oggi 01 dicembre 2014, la centoquarantaquattresima estrazione dell’anno, la prima del mese di dicembre, delude sul fronte dei numeri ritardatari.

La classifica dei ritardatari centenari non cambia nei primi posti e troviamo in testa il numero centenario 82 assente dalla ruota di Firenze da 198 turni, il 54 che non esce su Torino da 164 estrazioni, seguito dal 50 assente anch’esso da Torino da 125 turni, il 48 assente da Cagliari da 111 estrazioni, l’ 80 assente da Genova da 110 estrazioni, il 36 che manca da Genova da 107 estrazioni, il 46 che manca da Palermo da 106 estrazioni, il numero 88 assente dalla ruota Nazionale da 105 estrazioni, il 66 assente da Bari da 103 estrazioni e, infine, il 65 assente da Torino da 101 turni.

I numeri del lotto del concorso di oggi sabato 01/12/2018 n.144 estratti per tutte le ruote più la nazionale sono i seguenti:

NAZIONALE 15 36 6 21 48

BARI 58 7 14 29 40

CAGLIARI 60 3 53 83 42

FIRENZE 87 60 23 17 69

GENOVA 23 57 27 33 32

MILANO 87 7 21 8 23

NAPOLI 29 88 32 31 16

PALERMO 5 58 22 59 90

ROMA 85 11 37 23 44

TORINO 25 57 4 17 87

VENEZIA 51 22 88 21 9

I venti numeri del 10eLotto collegati all’estrazione serale del lotto sono: 3 5 7 11 14 21 22 23 25 27 29 32 51 53 57 58 60 85 87 88. Il numero oro, primo estratto sulla ruota di Bari è il numero 58. Il numero doppio oro, secondo estratto sulla ruota di Bari è il numero 7.

Come verificare una vincita?

Esiste un metodo semplice e immediato sul sito della Lottomatica a questo link. E’ sufficiente inserire il numero di serie della vostra ricevuta riportante la giocata e scoprirete se e quanto avete vinto.

Qual’è la probabilità di vincita al lotto?

La probabilità di vincita al lotto è mostrata a questo link dove troverete una tabella intuitiva a seconda dei numeri che avete giocato.

Nel caso abbiate vinto, si ricorda che per riscuotere la vincita si hanno a disposizione 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dei numeri nel Bollettino Ufficiale che deve essere affisso in ricevitoria.

Estrazioni del lotto: hai vinto? Ecco come riscuotere

Per incassare le vincite è indispensabile che lo scontrino sia integro ed in originale: nessuna altra documentazione è ammessa in sostituzione. Lo scontrino deve essere presentato per il pagamento entro e non oltre il 60° giorno dalla data dell’estrazione, a pena di decadenza.

Per riscuotere le vincite vi sono modalità di pagamento differenziate a seconda dell’entità:

Le vincite di importo non superiore a 531,91 euro sono pagabili in qualsiasi ricevitoria.

Le vincite d’importo superiore a 531,91 euro e fino a 2.300,00 euro sono pagabili presso la ricevitoria dove è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per le vincite relative agli scontrini sui quali è indicata la possibilità di riscuotere presso qualsiasi ricevitoria; il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, può, in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l’importo della vincita per il pagamento con accredito bancario.

Le vincite di importo superiore a 2.300 Euro, e fino a 10.500, sono pagabili previa prenotazione della vincita presso qualsiasi ricevitoria.

Per le vincite superiori a 10.500 Euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente presso qualsiasi filiale della Banca Intesa San Paolo ed il pagamento sarà effettuato entro 15 giorni dalla data di presentazione all’incasso

Il vincitore può anche inviare lo scontrino, entro il suddetto termine dei 60 giorni dalla data di estrazione, alla Lottomatica (Ufficio riscossioni e pagamenti, sito in Roma, Viale Del Campo Boario 56/D, 00153 ), quale soggetto concessionario della gestione del gioco.

Per maggiori informazioni sul Gioco del lotto il sito ufficiale è lottomatica.it

E voi avete vinto qualcosa? Dite la vostra.