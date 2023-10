🍀Estrazione Lotto e SuperEnalotto oggi sabato 14 ottobre 2023. Nessun sei

Condividi

Al lotto è stato estratto il numero più atteso sulla ruota di Firenze, il numero 84 assente dalla ruota fiorentina da ben 84 turni. Resta saldamente in vetta alla classifica dei numeri ritardatari assoluti il 2 assente da Venezia da 127 estrazioni.

Estratta anche la sestina vincente del SuperEnalotto: 4 – 6 – 52 – 79 – 81 – 83, Jolly 45, Superstar 53. Nessun sei è stato realizzato.

Estrazione SuperEnalotto oggi sabato 14 ottobre 2023: i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto n.138 di stasera sabato 14 ottobre 2023

4 – 6 – 52 – 79 – 81 – 83

Jolly: 45

SuperStar: 53

Jackpot: 69.500.000 €

Attenzione: consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti del SuperEnalotto sul sito ufficiale della Sisal.

Quote e vincite SuperEnalotto oggi sabato 14 ottobre 2023

Quote SuperEnalotto, i risultati di stasera sabato 14 ottobre 2023

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 8 € 26.576,34 punti 4 814 € 266,85 punti 3 28.289 € 23,06 punti 2 426.827 € 5,00

Quote e vincite SuperStar oggi sabato 14 ottobre 2023

Quote SuperStar, i risultati di stasera sabato 14 ottobre 2023

Categoria Numero Vincite Le Quote 6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 0 € 0,00 4 stella 6 € 26.685,00 3 stella 134 € 2.306,00 2 stella 2.356 € 100,00 1 stella 13.931 € 10,00 0 stella 30.478 € 5,00

Premi assegnati al SupeEnalotto

Nella precedente di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 429.284 premi, per un totale di 2.812.545 € vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox.

Jackpot SuperEnalotto: l’ultimo sei centrato

Il Jackpot per l’estrazione di stasera sale a 69.500.000 €

L’ultima vincita al Superenalotto è del 10 giugno 2023. Il fatidico sei ha regalato al fortunato o alla fortunata la bella cifra di oltre 42 milioni e mezzo. Segue la sestina vincente è arrivata il 25 marzo 2023, con 73,8 milioni di euro vinti con una puntata online .

La vincita più alta di sempre è stata realizzata il 16 febbraio 2023 con un jackpot vinto di 371.6 milioni di euro. Si tratta di record storico ben oltre i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro.

Video Ultima Estrazione SuperEnalotto

Estrazione del Lotto in diretta oggi sabato 14 ottobre 2023

Dalle ore 20 del 14 ottobre sui canali ufficiali Lottomatica e su Italia News viene trasmessa l’Estrazione del Lotto serale in diretta, l’estrazione simbolotto, la combinazione fortunata del 10eLotto serale, e MillionDay

Ultima estrazione del lotto stasera sabato 14 ottobre 2023 n°138. I numeri del lotto

Estrazione Simbolotto in diretta oggi sabato 14 ottobre 2023: simboli vincenti

Il Simbolotto di questo mese di ottobre è associato alla ruota di Roma .

Attenzione: Consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale di Lottomatica

Estrazione 10 e Lotto in diretta oggi sabato 14 ottobre 2023

Di seguito l’estrazione del 10 e Lotto in diretta abbinati all’estrazione del Lotto di stasera sabato 14 ottobre 2023 n°138

Estrazione MillionDay ed Extra MillionDay 20:30 in diretta oggi sabato 14 ottobre 2023

Video dell’estrazione del Lotto in diretta

Numeri ritardatari al Lotto dopo l’estrazione del 14/10/23

Dopo l’estrazione del 14 ottobre questi i numeri ritardatari assoluti. Il più atteso è il 2 assente da Venezia da 127 estrazioni.

RUOTA NUMERO RITARDO VENEZIA 2 127 estr. BARI 78 119 estr. PALERMO 62 111 estr. PALERMO 5 105 estr. PALERMO 38 104 estr. NAZIONALE 24 101 estr. MILANO 30 95 estr. PALERMO 27 91 estr. ROMA 34 82 estr.

Come si gioca al SuperEnalotto?

Il Superenalotto è un gioco a totalizzazione . Ecco in sintesi come si gioca:

Scegli sei numeri fra 1 e 90. Ogni singola giocata ha il costo di 1 €. Scegli se attivare l’opzione Superstar al costo di 0,50 €. Il numero Superstar deve essere compreso tra 1 e 90. Se fai una vincita al SuperEnalotto che indovini anche il numero SuperStar partecipi ai premi di cui alle quote SuperStar. Controlla l’estrazione che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato e scopri se hai vinto E’ possibile anche giocare online

Maggiori informazioni su come giocare al SuperEnalotto

Come si gioca al Lotto

Il lotto è un gioco a quota fissa e giocare al Lotto è molto semplice. Ecco gli step in sintesi

Scegli fino ad un massimo di 10 numeri dall’1 al 90. Scegli una o più ruote tra le 10 che rappresentano le città e quella Nazionale. E’ possibile scegliere l’opzione “Tutte le ruote” che però non comprende la ruota Nazionale. Scegli uno o più tipi di puntata tra: estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna e cinquina. Scegli l’importo a partire da un minimo di 1 €, fino ad un massimo di 200 €. L’importo deve essere una cifra multipla di 0,50 €. Mi raccomando: gioca responsabilmente! Attendi l’estrazione che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato e scoprirai se hai vinto. E’ possibile anche giocare online

Maggiori informazioni su come giocare al Lotto

Come si gioca al Simbolotto

Per giocare a Simbolotto basta includere nella propria giocata del Lotto la ruota in promozione. Nel momento in cui si effettua la giocata verrà assegnata in maniera random e gratuita una combinazione di 5 simboli. L’estrazione dei simboli avviene dopo le estrazioni del Lotto. Si vince in base al numero di simboli indovinati a prescindere dall’ordine in cui sono estratti, e in base all’importo giocato sulla singola ruota.

Attenzione: la giocata su Tutte le ruote non prevede la partecipazione al Simbolotto.

Come si gioca al 10eLotto

Il 10eLotto collegato all’estrazione del Lotto avviene in concomitanza con quest’ultima. Ecco in breve come si gioca.

Scegli fino a 10 numeri tra 1 e 90. Ogni giocata costa 1 €. Si possono attivare le opzioni Numero Oro e Doppio Oro: la giocata in questo caso aumenta ma si partecipa a premi più ricchi. Con l’opzione Extra si partecipa, con gli stessi numeri, all’estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 non estratti. Controlla l’estrazione del 10eLotto, che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato e scopri se hai vinto.

Maggiori informazioni sul 10eLotto qui