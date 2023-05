Estate alle porte: come risparmiare per non dover rinunciare alle vacanze

Condividi

Dopo anni di limitazioni agli spostamenti, nel post-pandemia gli italiani sono tornati a viaggiare e sono i primi in Europa per numero di viaggiatori che prevedono di incrementare, o comunque di non limitare, i propri spostamenti nel 2023

A fronte di un’inflazione elevata, che porterà rialzi fino al 21% per una settimana di ferie, il 66% degli italiani si dice disposto a ridurre la frequenza o limitare la durata dei propri viaggi pur di non rinunciare a comfort e qualità della sistemazione

Per non farsi cogliere impreparati dal conto più salato che le vacanze ci presenteranno è bene cominciare a risparmiare in anticipo e, soprattutto, avere in mente un obiettivo concreto, con destinazione, tempistiche e spostamenti il più possibile chiari, come emerge dall’ultima indagine sugli utenti di Gimme5

Il viaggio è un obiettivo di risparmio che accomuna trasversalmente diverse generazioni di italiani, da Nord a Sud, che, soprattutto a inizio anno, cominciano a risparmiare in vista delle ferie estive: il 34% degli obiettivi Viaggio impostati su Gimme5 vengono creati tra gennaio e marzo e nel 38% dei casi ci si aspetta di raggiungerli entro l’estate successiva

Il viaggio dei sogni non è sicuramente economico: costa, in media, 2.700€, una cifra importante che i risparmiatori di Gimme5 vogliono accantonare probabilmente in vista di un viaggio esotico, una vacanza lunga o di lusso

Tuttavia, l’aumento del costo della vita in Italia non potrà non avere un impatto anche sul turismo: l’inflazione elevata, arrivata in aprile all’8,3% su base annua, e la domanda in aumento dopo gli stop forzati degli ultimi anni, fanno lievitare i prezzi, con rialzi dal 9% al 21% per una settimana di ferie in Italia, secondo le stime di Federconsumatori. In particolare, sono più contenuti (9%) gli aumenti di prezzo per chi sceglie come meta la montagna, mentre il rialzo è del 17% per le vacanze al mare e, addirittura, del 21% per chi sceglie di concedersi il lusso di una crociera. Discorso a parte meritano i voli aerei che, da soli, hanno subito un rincaro tra il 31% e il 34% anno su anno, con punte del +45% per le tratte internazionali.

Di fronte a una possibile nuova impennata dell’inflazione, però, il 66% degli italiani intervistati da EY si dice disposto a ridurre la frequenza o limitare la durata dei propri viaggi pur di non rinunciare a comfort e qualità della sistemazione.

Risparmiare per obiettivi contro il caro vacanze

Gli italiani non sono quindi disposti a rinunciare alle ferie, ma quest’estate saranno costretti a spendere una cifra quanto mai elevata: per questo è bene cominciare a risparmiare in anticipo, avendo il più possibile chiari destinazione, tempistiche e spostamenti. La definizione di un obiettivo concreto, infatti, incentiva a destinare con costanza parte delle proprie entrate a un progetto futuro e gli italiani ne sono consapevoli: lo conferma un’indagine diGimme5 – il salvadanaio digitale per la gestione del risparmio che permette di accantonare piccole o grandi somme, a partire da 1 euro, attraverso smartphone e investirle in fondi comuni di investimento, attraverso funzioni smart come obiettivi e automatismi – da cui emerge che per il 67,7% degli utenti porsi un obiettivo concreto di risparmio è funzionale al raggiungimento del risultato.

Tra gli obiettivi per cui si risparmia ci sono sicuramente i viaggi, a cui è dedicato il 16% degli oltre 50mila obiettivi impostati con Gimme5, che, nei dieci anni dalla sua nascita, ha aiutato i suoi utenti a mettere da parte complessivamente oltre 8 milioni di euro per le proprie vacanze. Sul totale degli utenti che hanno impostato almeno un obiettivo di risparmio in app, il 20% è un “viaggiatore lungimirante” che ha deciso di fissare un obiettivo per mettere da parte la cifra necessaria a partire. Il viaggio dei sogni, però, non è sicuramente economico: costa, in media, 2.700€, una cifra importante che i risparmiatori di Gimme5 vogliono accantonare probabilmente in vista di un viaggio esotico, una vacanza lunga o di lusso. Il 55% degli obiettivi è sotto i 1.500€, il 22% tra i 1.500 e i 3.000€, il 24% oltre i 3.000€.

Viaggiare è una passione che accomuna trasversalmente diverse generazioni di italiani: chi risparmia di più per le vacanze è la GenX (22%), seguita da Millennials e Boomers (entrambi al 20%) e GenZ (18%). Sono soprattutto le donne a fissare in app l’obiettivo Viaggio (+6% rispetto agli uomini), mentre, rispetto all’area geografica di provenienza, c’è una sostanziale omogeneità tra abitanti di Centro (20%), Sud (20%) e Nord (19%) Italia. È interessante anche notare che, tra coloro che risparmiano per un viaggio, la stragrande maggioranza sembra risparmiare per questo unico obiettivo: l’82% ha un solo obiettivo di risparmio, il 9% ne ha due e solo il 5% ne ha tre.

L’inizio dell’anno è il periodo preferito dagli italiani per sognare e progettare le ferie estive e, di conseguenza, anche per iniziare a risparmiare in vista di possibili viaggi: il 34% degli obiettivi Viaggio impostati su Gimme5 vengono creati tra gennaio e marzo e nel 38% dei casi ci si aspetta di raggiungerli in estate, tra giugno e agosto, in un orizzonte temporale medio di 497 giorni.

I risparmiatori di Gimme5, probabilmente anche grazie alla fruizione dei contenuti di educazione finanziaria disponibili in app, nella maggior parte dei casi prendono scelte di risparmio consapevoli e, per raggiungere obiettivi di breve termine come può essere un viaggio, nel 49% dei casi investono in strumenti obbligazionari, con un livello di rischio medio-basso.