Esce “Over You” nuovo singolo di LeosoL un mix di sonorità elettroniche e melodie accattivanti

Fuori il nuovo progetto del cantautore LeosoL prodotto da Okvalex.

Disponibile su tutte le piattaforme musicali, il brano è ispirato a uno stile vintage retrò tipico che richiama il sound di film di azione.

Dal punto di vista musicale ci troviamo di fronte a un’evoluzione rispetto all’Urban e all’Indie Pop che contraddistingue il cantautore, in vista di una ulteriore ricerca lirica orientata al ritmi soul con un mix di sonorità elettroniche e melodie accattivanti. La scelta del titolo è mirata a dare l’idea di una fuga da un ambiente serrato, per liberarsi da un passato doloroso e guardare al futuro con ottimismo.

Come gli altri brani, Over You si inserisce nella tradizione autoriale italiana, contestualizzata da una raffinata ricerca nel testo, e accompagnata da una formulazione della musica innovativa.

L’artista LeosoL con Okvalex è riuscito ad unire un sound elettronico e ad uno più soft capace di creare un’atmosfera intima e morbida.

Il brano è disponibile qui.

LeosoL

Leosol ha 22 anni, e Over you è il terzo singolo dopo Blind e “Lasciami qui” sempre in collaborazione con il produttore Okvalex. Oltre a questo era già parte del progetto “Info” un ep condiviso con il rapper Willy Dope. Per ulteriori informazioni su LeosoL e il suo nuovo singolo “Over You”, seguite il cantante sui social network.