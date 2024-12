Ernesto Maria Ruffini lascia l’Agenzia delle Entrate: nuove prospettive per il fisco italiano

Pubblicità

Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato al Corriere della Sera la sua decisione di lasciare l’incarico. Con parole ferme, Ruffini ha dichiarato che il suo gesto rappresenta “l’unico modo per rimanere me stesso”. L’ex direttore ha espresso amarezza per la percezione pubblica del suo ruolo, sottolineando come la lotta all’evasione fiscale sia stata trasformata in una scelta ideologica: “Si è arrivati a descrivere il mio lavoro come una caricatura, quasi fosse un atto di cui vergognarsi.”

Questa decisione segna un punto di svolta per il sistema fiscale italiano, già sotto i riflettori per il suo impatto su cittadini e imprese.

Unimpresa: “Serve un fisco più vicino alle imprese”

Paolo Longobardi, presidente onorario di Unimpresa, ha commentato l’uscita di scena di Ruffini sottolineando la necessità di una svolta radicale: “La direzione di Ruffini è stata caratterizzata da un approccio burocratico e distante dalla realtà produttiva, penalizzando le piccole imprese mentre i grandi evasori rimanevano indisturbati. Ora è tempo di costruire un sistema fiscale equo e semplificato.”

Secondo Longobardi, il prossimo direttore dovrà adottare un approccio improntato al dialogo con il tessuto produttivo del Paese, puntando sulla proporzionalità e sulla semplificazione. “Il fisco deve diventare una leva di sviluppo, non un ostacolo alla crescita,” ha concluso.

Una sfida per il futuro

Con le dimissioni di Ruffini, il Governo ha l’opportunità di ridisegnare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. Un sistema fiscale trasparente, inclusivo e proporzionato non solo ricostruirà la fiducia dei cittadini, ma potrà fungere da motore per lo sviluppo economico del Paese.

