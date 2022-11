Epilessia: Intelligenza Artificiale Per Segnalare le Crisi e Monitorare le Persone con Epilessia

La Lega Italiana Contro l’Epilessia saluta con orgoglio la scelta di collaborare con i centri di III livello LICE, presso la Chirurgia dell’epilessia del Niguarda e la Neurologia Pediatrica del Buzzi di Milano, fatta da Rosalind Picard, la scienziata che si è aggiudicata il Premio Internazionale ‘Lombardia è Ricerca’.

Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e all’applicazione di dispositivi altamente tecnologici sarà possibile intervenire precocemente in caso di crisi.

Milano, 10 novembre 2022 – “Siamo molto onorati che la scienziata Prof. Rosalind Picard, vincitrice del premio “Lombardia è Ricerca” 2022, abbia scelto due nostri centri di eccellenza in campo epilettologico, gli ospedali Niguarda e Buzzi di Milano, per proseguire le sue ricerche svolte presso il MIT di Boston, e utilizzare e validare in Italia importanti novità tecnologiche e scientifiche. Esse rappresenteranno una grande opportunità non solo per i nostri ricercatori, ma per tutta la comunità dei pazienti”.

Così Laura Tassi, presidente LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia – e neurologa presso la Chirurgia dell’Epilessia e del Parkinson dell’ASST “Niguarda” di Milano, ha commentato la scelta di destinare il finanziamento del Premio Internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ di cui è stata insignita la scienziata ed imprenditrice Rosalind Picard al Teatro alla Scala di Milano, al Niguarda ed al Buzzi di Milano, due poli di eccellenza per lo studio e la terapia chirurgia delle Epilessia.

Il premio – 1 milione di euro, di cui il 70% da utilizzare per attività di studio e analisi in centri di ricerca in Lombardia – supporterà innovativi programmi di ricerca nei due centri lombardi guidati da Roberto Mai al Niguarda e Pierangelo Veggiotti al Buzzi, con al centro l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per decifrare lo stato fisico ed emotivo dei soggetti normali in età pediatrica e gli episodi critici delle Persone con Epilessia, attraverso l’utilizzo dei dati raccolti da sensori posti in dispositivi indossabili, quali smartwatch e bracciali.

I progetti sviluppati dal gruppo di ricerca dalla Picard spaziano dalla possibilità di prevedere e aiutare pazienti con diverse sindromi neurologiche dall’autismo alla depressione, fino allo studio di come robot e computer possono valutare intelligentemente il feedback emozionale umano, anche per favorirne una interazione efficace.

In particolare, per l’Epilessia, grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale verranno utilizzati dispositivi altamente tecnologici in grado di rilevare le crisi in arrivo, e poter inviare un allarme precocemente.