Energia democratica: sogno o realtà? Il futuro delle rinnovabili tra opportunità e sfide

By

Il terzo incontro di Economia sotto l’Ombrellone a Lignano Sabbiadoro esplora il ruolo delle energie rinnovabili nella transizione ecologica e le sue implicazioni per cittadini e comunità.

Pubblicità

Condividi

Il 28 agosto a Lignano Sabbiadoro, durante il terzo incontro della rassegna Economia sotto l’Ombrellone, si discuterà di “energia democratica” e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo evento pone l’accento su un tema cruciale: è possibile conciliare democrazia energetica e sostenibilità ambientale?

La nascita del concetto di energia democratica

Il concetto di “energia democratica” nasce nel 2012 all’interno del movimento per la giustizia climatica, con l’idea che una transizione sostenibile sia possibile solo se il potere decisionale è nelle mani dei cittadini e delle comunità, piuttosto che delle grandi corporation. Questa visione vede l’energia come un bene pubblico e un diritto fondamentale.

Pubblicità

Le opportunità delle rinnovabili per cittadini e comunità

Le energie rinnovabili, come il fotovoltaico e l’eolico, offrono la possibilità a privati cittadini, piccole aziende e comunità di produrre energia autonomamente, favorendo l’autoconsumo e riducendo i costi di trasporto. Ma si può davvero parlare di “energia democratica” quando gli investimenti si concentrano sempre di più in impianti di grande scala?

Le sfide ecologiche delle rinnovabili su larga scala

Nonostante i vantaggi per piccoli produttori, la crescente diffusione di parchi fotovoltaici ed eolici di grandi dimensioni solleva domande sulla loro reale sostenibilità ambientale. In alcune aree del mondo, questi impianti stanno sottraendo terra all’agricoltura, mettendo in discussione la loro compatibilità con un modello di sviluppo realmente sostenibile.

Il dibattito a Lignano Sabbiadoro

Durante l’incontro a Lignano Sabbiadoro, esperti del settore come Eros Miani, Marzio Ottone e Marco Tam, guidati dal moderatore Carlo Tomaso Parmegiani, discuteranno delle prospettive future delle energie rinnovabili e della loro capacità di mantenere le promesse di democrazia e sostenibilità.

Il pubblico avrà l’opportunità di interagire direttamente con i relatori durante un aperitivo informale, approfondendo ulteriormente i temi trattati. E tu, cosa ne pensi? Commenta qui sotto e facci sapere la tua opinione.