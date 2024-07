Empatia e fragilità nel nuovo singolo ‘Narciso’ di Ilaria: intervista

Pubblicità

In occasione del lancio del suo nuovo singolo ‘Narciso’, abbiamo avuto il piacere di intervistare la talentuosa cantautrice Ilaria.

Quali aspetti del narcisismo hai voluto mettere in luce con “Narciso”?

Narciso è un brano scritto a due mani con Francesca Cini in arte Tekla, abbiamo voluto mettere in risalto la parte debole del narcisista.



Come hai utilizzato il mito di Narciso nel tuo brano?

Il mito di Narciso è stato utilizzato nella seconda parte del brano dove prende forma suoni completamente diversi dalla parte iniziale.



Che ruolo ha avuto “L’alchimista” di Paulo Coelho nella creazione della canzone?

Abbiamo preso spunto dall’alchimista che cita in una parte del libro la storia di Narciso.



Qual è stata la parte più difficile nella scrittura di “Narciso”?

La seconda parte del brano è stata la più pensata e lavorata siccome è stata aggiunta dopo tempo.



In che modo la tua vita personale influenza la tua musica?

C’è sempre una parte di me in ogni canzone che faccio.



Quali sono i tuoi progetti futuri?

Progetti futuri riguardano sempre la musica la scrittura e l’insegnamento del canto come Vocal coach. Inoltre ho un duo femminile con Tekla e ci saranno dei nuovi brani.

