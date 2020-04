Emergenza coronavirus: il Gruppo MultiMedica avvia uno studio epidemiologico che prevede l’erogazione gratuita di test rapidi per la ricerca degli anticorpi

A partire da martedì 21 aprile verranno eseguiti test sierologici presso l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni e l’Ospedale San Giuseppe di Milano. L’obiettivo: condurre uno studio su popolazione, volto a comprendere meglio la diffusione del virus. E, nelle prossime settimane, a cominciare dal territorio di Sesto San Giovanni, un camper inizierà la raccolta di campioni di sangue anche “on the road”.

Milano, 20 aprile 2020 – Nell’ambito dei progetti di ricerca volti a conoscere meglio il coronavirus, anche il Gruppo MultiMedica si attiva e lancia uno “studio su popolazione” per valutare l’epidemiologia del contagio. A partire da martedì 21 aprile, presso l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni e l’Ospedale San Giuseppe di Milano, previa prenotazione al numero 02.2420.9056, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente ai test sierologici che, con un semplice prelievo di sangue, permettono di capire chi ha già contratto l’infezione da Covid-19 e ha sviluppato gli anticorpi contro il virus. Si tratta, nello specifico, di test per la ricerca di anticorpi IgM e IgG (test rapido). Verranno anche misurate la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e, tramite l’ossimetria, la quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso. Il tutto preceduto dalla compilazione di un semplice questionario anagrafico-anamnestico.

“Come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico siamo in prima linea non solo per la cura, ma anche per la ricerca anti Covid-19”, dichiara Daniele Schwarz, Amministratore Delegato del Gruppo MultiMedica. “Un virus che sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo, del quale si sa ancora pochissimo e che necessita, pertanto, di studi approfonditi per conoscerne le caratteristiche e arrivare così a debellarlo. La ricerca che abbiamo avviato mira proprio a esaminare le modalità e le dinamiche del contagio, con l’obiettivo di comprendere il ‘modus operandi’ del virus”.

“La prima fase dello studio si svolge presso due dei nostri ospedali”, spiega il prof. Lorenzo Giovanni Mantovani, Direttore dell’Unità di Value-Based Healthcare, IRCCS MultiMedica/ Università degli Studi di Milano – Bicocca. “Si tratta di un semplice esame del sangue che, con un metodo immunocromatografico, rileva la presenza degli anticorpi IgG e IgM. I risultati dei test rapidi verranno poi messi a confronto con i risultati ottenuti tramite test di laboratorio tradizionali, così da confermarne l’attendibilità. Tutti i campioni di sangue raccolti verranno conservati in provette aliquotate presso la Biobanca MultiMedica di Milano che fungerà da “repository” anche per altri Istituti, al fine di sviluppare ricerche scientifiche su Covid-19, ma non solo”.

Tra un paio di settimane, partirà anche una seconda fase dello studio che si allargherà sul territorio in modalità on the road, attraverso un camper attrezzato per la raccolta del sangue. Prima zona interessata, il Comune di Sesto San Giovanni.

Per prenotazioni: T 02.2420.9056 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 15).