Elon Musk snobba TikTok: “Non mi interessa”

Pubblicità

Condividi

Musk e TikTok: nessun interesse all’acquisto

Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha dichiarato pubblicamente di non essere interessato all’acquisto di TikTok, smentendo così le voci che lo vedevano coinvolto in un’eventuale acquisizione del popolare social network. Il miliardario ha espresso la sua posizione durante il WELT Economic Summit del 28 gennaio, affermando: “Non ho fatto un’offerta per TikTok e non ho piani su cosa farei se lo possedessi”. Questa dichiarazione, pubblicata da The WELT Group, è stata riportata da CNN, mettendo fine alle speculazioni.

La situazione di TikTok negli Stati Uniti

Il social cinese di proprietà di ByteDance, con circa 170 milioni di utenti americani, è da tempo al centro di tensioni politiche negli Stati Uniti per presunti problemi legati alla sicurezza nazionale e alla gestione dei dati sensibili. Secondo un disegno di legge firmato dall’ex presidente Joe Biden, l’app avrebbe dovuto trovare un acquirente non cinese per evitare il ban imposto dal governo. L’ordine esecutivo, inizialmente previsto per il 20 gennaio, è stato poi prorogato di 75 giorni, offrendo a ByteDance più tempo per valutare alternative. Tuttavia, l’azienda ha chiarito di non avere intenzione di vendere, sebbene alcuni investitori abbiano mostrato interesse.

Pubblicità

Chi vuole TikTok? Gli altri nomi in gioco

A differenza di Musk, altri magnati hanno manifestato apertamente il desiderio di acquistare TikTok. Tra questi spicca MrBeast (Jimmy Donaldson), celebre YouTuber e influencer, che ha reso pubblica la sua intenzione di acquisire l’app a gennaio. Anche Kevin O’Leary, noto volto di Shark Tank, e Frank McCourt, ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, hanno espresso il loro interesse nel prendere il controllo del social network.

Le dichiarazioni di Musk al WELT Economic Summit

La presa di posizione di Elon Musk è avvenuta in un contesto in cui solitamente si applicano le Regole di Chatham House, che consentono di riportare informazioni senza rivelare le identità. Tuttavia, il suo contributo è stato reso pubblico con il suo consenso. Durante il suo intervento, Musk ha precisato: “Non sono ansioso di acquisire TikTok. Non ho presentato un’offerta e non ho idea di cosa ne farei se lo possedessi”, aggiungendo che personalmente non utilizza TikTok.

L’interesse per il destino del social continua a crescere, tra speculazioni e nuovi potenziali acquirenti. E tu cosa ne pensi? TikTok dovrebbe restare cinese o passare a mani americane? Diccelo nei commenti!