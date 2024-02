Egitto e USA collaborano per la sicurezza a Rafah

Pubblicità

Una delegazione di Hamas, guidata da Ismail Haniyeh, ha concluso tre giorni di colloqui intensivi al Cairo, incontrando anche il capo dell’intelligence egiziana. Questi incontri hanno avuto come fulcro la discussione su temi cruciali quali il cessate il fuoco, il rilascio di ostaggi e detenuti palestinesi, e il ritorno degli sfollati di Gaza alle loro case.

Parallelamente, l’Egitto sta intensificando le misure di sicurezza lungo il confine con Israele. In questo contesto, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha sottolineato, in una conversazione con il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, l’importanza di elaborare un piano credibile per la sicurezza a Rafah. Questa mossa riflette la crescente preoccupazione internazionale per la stabilità della regione.

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato un raid notturno con droni a Jenin, in Cisgiordania, segnalando un continuo stato di tensione nell’area.

Questi sviluppi sottolineano l’urgente necessità di una soluzione diplomatica che affronti le cause profonde del conflitto, garantendo al contempo la sicurezza dei confini e il rientro sicuro degli sfollati a Gaza, in un quadro di rispetto reciproco e di pace duratura.