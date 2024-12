Edoardo Baroni: la magia del jazz italiano conquista il Giappone

Pubblicità

Edoardo Baroni, talentuoso chitarrista jazz italiano, è pronto a conquistare il pubblico internazionale con il suo terzo album, “By Heart”. Dopo il successo di “Dawn” e “Songs”, il musicista bresciano torna con un’opera che fonde virtuosismo e sensibilità, rendendo omaggio ai grandi del passato e innovando il panorama musicale contemporaneo.

Pubblicato dall’etichetta Clockbeats e prodotto da Dario Mollo, l’album si distingue per le sue dieci tracce che alternano composizioni originali e tributi senza tempo. Tra i brani spiccano “Let off steam”, un omaggio energico alla musica manouche, e “Echoes of Spain”, ispirata al leggendario Django Reinhardt, argomento della tesi di laurea di Baroni. Non manca una dedica personale con “Silvia”, una toccante dichiarazione d’amore attraverso le corde della chitarra.

By Heart si chiude con uno straordinario omaggio a Johann Sebastian Bach, attraverso due versioni del preludio “BWV 999” e una rivisitazione della “Partita BWV 1004”. Questo connubio tra jazz e musica classica sottolinea la capacità di Edoardo di fondere generi e epoche, regalando un’esperienza sonora unica.

Un tour internazionale per celebrare il talento italiano

Il successo di “By Heart” è accompagnato da un tour in Giappone, con sei date che culminano il 24 luglio 2025 all’Expo di Osaka. Il Paese del Sol Levante, noto per il suo amore per il jazz, accoglierà Edoardo Baroni con entusiasmo, consolidando il suo ruolo come uno degli artisti jazz italiani più apprezzati a livello internazionale.

L’essenza della musica

Come afferma lo stesso Baroni:

«Con “By Heart” ho voluto condensare tutto ciò che mi rappresenta. Ogni nota è un atto d’amore, un dialogo tra tecnica ed emozione.»

Con una carriera che spazia dall’insegnamento nei conservatori italiani alle vette delle classifiche di Amazon Music, Edoardo Baroni continua a ispirare e affascinare, portando avanti la tradizione jazz con uno stile unico e innovativo.

