Economia globale 2025: dall’incertezza alla ripresa

Nel 2025, l’economia globale si troverà ad affrontare una fase di rallentamento iniziale, ma le previsioni lasciano intravedere segnali di una ripresa graduale, sostenuta da politiche monetarie accomodanti e cambiamenti strutturali nei settori industriali.

Le sfide dell’economia globale

Dopo anni di politiche monetarie restrittive, il 2025 inizia sotto il peso degli effetti dei rialzi dei tassi d’interesse e della graduale riduzione dei sostegni fiscali. In Cina, nonostante recenti stimoli economici, il clima macroeconomico resta incerto, influenzando in modo disomogeneo altre aree geografiche: l’Europa appare particolarmente vulnerabile, data la sua maggiore dipendenza dalle esportazioni manifatturiere.

Tuttavia, la Banca Centrale Europea si trova in una posizione favorevole per allentare rapidamente la politica monetaria. Una simile mossa potrebbe avere effetti positivi tangibili, soprattutto se accompagnata da un miglioramento del contesto geopolitico, come una de-escalation del conflitto tra Russia e Ucraina.

I settori trainanti della ripresa

Il 2025 sarà caratterizzato da una transizione verso una crescita guidata dal settore manifatturiero, con tre fattori chiave:

Domanda repressa di beni sensibili ai tassi d’interesse. Investimenti infrastrutturali, spinti dalla transizione energetica globale e dall’adozione dell’intelligenza artificiale generativa. Riorganizzazione delle catene produttive in Paesi economicamente e politicamente più stabili.

Questi trend richiederanno un notevole afflusso di capitali, favorendo settori come l’energia, i materiali e le infrastrutture industriali, che saranno protagonisti di investimenti significativi nel secondo semestre dell’anno.

Ripresa economica e prospettive regionali

Sebbene la ripresa sarà visibile in tutte le regioni, gli effetti saranno non uniformi: gli Stati Uniti potrebbero mostrare maggiore resilienza rispetto all’Europa, mentre i mercati emergenti beneficeranno di un contesto di crescita interno più favorevole. Questo rimbalzo globale rifletterà un graduale passaggio dai servizi al settore manifatturiero, accompagnato da una rinnovata fiducia negli investimenti e nei consumi.

Conclusione

L’analisi di Nikolaj Schmidt dipinge un quadro di opportunità per il 2025, nonostante le iniziali difficoltà. La capacità delle banche centrali di adattarsi rapidamente e la crescente attenzione verso settori chiave come l’energia rinnovabile saranno fondamentali per guidare la ripresa.

