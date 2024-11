easyJet apre le prenotazioni per l’autunno 2025 con oltre 3 milioni di posti disponibili

Pubblicità

La “Big Seat Release” di easyJet: voli per l’autunno 2025

easyJet ha lanciato la sua “Big Seat Release” per l’autunno 2025, mettendo a disposizione 3 milioni di posti su oltre 19.000 voli in partenza da e per l’Italia tra il 1° ottobre e il 14 dicembre 2025. Con oltre 220 destinazioni disponibili, la compagnia aerea leader in Europa offre un’ampia gamma di opzioni per soddisfare ogni tipo di viaggiatore.

Una scelta ampia per ogni esigenza di viaggio

Grazie al suo vasto network di rotte, easyJet permette di scegliere tra diverse tipologie di viaggio: relax, avventura o cultura. I clienti possono trovare mete adatte a chi cerca un periodo di rilassamento sotto il sole o una vacanza dinamica ricca di esplorazioni. Inoltre, easyJet invita a prenotare con anticipo per bloccare tariffe vantaggiose e garantirsi il proprio posto.

Le migliori destinazioni per l’autunno

La varietà di mete offerte permette di accontentare ogni gusto. Da Milano Malpensa e Napoli, i viaggiatori possono raggiungere le storiche città di Atene e Marrakech o prolungare l’estate nelle Isole Canarie, come Lanzarote e Fuerteventura. Per chi ama il mare e i fondali unici, easyJet offre voli verso il Mar Rosso con destinazioni come Sharm El-Sheikh e Marsa Alam.

Prenotazioni disponibili su easyJet.com

I voli sono già disponibili per la prenotazione sul sito ufficiale easyJet.com e sull’app mobile. Visita il sito per esplorare tutte le rotte e prenotare il tuo viaggio autunnale su misura.