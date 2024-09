EarOne Airplay Settimana #36 Urban protagonista

Pubblicità

Condividi

La Top 3 della Settimana #36 è prevalentemente popolata da artiste donne: in singolo o in coppia, le voci femminili hanno costantemente accompagnato gli ascoltatori radiofonici in questa settimana di Airplay.

Sul 1º gradino del podio della EarOne Airplay Chart, c’è “30º” di ANNA: la “vera baddie” ottiene questo risultato per la prima volta nel suo storico di presenze in radio con un brano 100% Urban. “Storie Brevi” di Annalisa e Tananai, brano vincitore del premio “RTL Power Hits Estate 2024”, si attesta in 2ª posizione, e “Si Antes Te Hubiera Conocido” di Karol G ottiene il 3º posto.

Pubblicità

La Più Alta Nuova Entrata della settimana è “Io vorrei 2024” una nuova versione del brano di Gigi D’Alessio realizzata in collaborazione tra lui, Elodie ed Ernia, mentre l’Highest Climber è “Hot To Go” della poliedrica artista americana Chapell Roan, emergente star internazionale.

Per scoprire la classifica completa visita EarOne e ascolta i tantissimi brani pubblicati questa settimana!

EarOne Airplay Indipendenti

Per la quarta settimana consecutiva la Top 3 EarOne Airplay Indipendenti vede gli stessi protagonisti, tutti stabilmente ancorati alla loro posizione.

Al 1º posto con “We Belong Together” c’è Mark Ambor, Shaboozey con “A Bar Song (Tipsy)” è in 2ª posizione, e Ultimo con “Altrove” rimane al 3º posto.

Classifiche di Genere e Speciali

Sulle classifiche EarOne Airplay Dance e Latin ormai non abbiamo più dubbi, le capofila sono stabili e salde al comando, e sarà difficile togliergli la leadership: Sophie And The Giants con “Shut Up And Dance” guida l’Airplay Dance per la quattordicesima settimana, e Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido” è al comando della EarOne Airplay Latin da dieci settimane consecutive.

Come anticipato in apertura, ANNA con “30º” è al 1° posto della classifica Urban, stabili anche i Thirty Seconds To Mars al 1º posto dell’Airplay Rock con “World On Fire”.

“30°” in questa settimana ottiene un altro 1° posto: il brano di ANNA è infatti il brano più trasmesso della classifica EarOne Airplay TV, mentre il brano internazionale più trasmesso in radio è “Si Antes Te Hubiera Conocido” di Karol G.

Tutte le classifiche, tutti i numeri, le nuove entrate e gli Highest Climbers della settimana sono disponibili su: https://earone.com/charts