EarOne Airplay Settimana #32: il ritorno dei Coma_Cose

La Settimana #32 vede una nuova numero uno, una hit che ha inaugurato la stagione estiva, accompagnandoci già dalle prime settimane del mese di maggio: “Malavita” dei Coma_Cose è al 1º posto nell’EarOne Airplay, miglior risultato ottenuto ad oggi dal duo, che aveva più volte raggiunto la Top 3 ma mai il primo posto. Perdono una posizione “Sesso E Samba” di Tony Effe e Gaia, e “Storie Brevi” di Tananai e Annalisa, presenti rispettivamente in 2ª e 3ª posizione.

La più Alta Nuova Entrata della EarOne Airplay è “Birds of a Feather” di Billie Eilish, mentre anche questa settimana l’Highest Climber è “Belong Together” di Mark Ambor che guadagna ventiquattro posizioni.

Sono presenti nella Top 10 anche i Coldplay, Mahmood ed Elodie, ma per sapere in che posizione e con che andamento vista EarOne e scopri la classifica completa!

EarOne Airplay Indipendenti

Terza settimana al comando della EarOne Airplay indipendenti per Shaboozey che con “A Bar Song (Tipsy) continua a conquistarsi spazio nella programmazione delle radio italiane, “Belong Together” di Mark Ambor ottiene la 2ª posizione ed entra per la prima volta in Top 3 Indipendenti, segue Ultimo che si posiziona sul 3º gradino del podio con la sua “Altrove”.

Classifiche di Genere e Speciali

Sophie And The Giants guida per la decima settimana consecutiva la EarOne Airplay Dance con “Shut Up and Dance”, longeva anche la leadership della EarOne Airplay Latin, che per la sesta settimana consecutiva resta in mano a Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

Anna supera Eminem e conquista nuovamente la 1ª posizione della classifica Urban con “30º”, ottime performance anche per “Paralyzed” di Lenny Kravitz, il brano Rock più trasmesso in radio di questa settimana.

Il video di “Malavita” ottiene anche la 1ª posizione nella EarOne Airplay Tv guadagnando ben 10 posizioni, mentre per la sesta settimana consecutiva il brano internazionale più trasmesso in Italia è “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay.

Tutte le classifiche, tutti i numeri, le nuove entrate e gli Highest Climbers della settimana sono disponibili su: https://earone.com/charts