EarOne AirPlay Settimana #31: testa a testa tra prime posizioni e la grande risalita di Elodie

Il mese di luglio giunge a termine, ma le classifiche dell’Airplay vanno avanti e gli artisti sono più determinati che mai ad ottenere la prima posizione. Anche nella Settimana #31 vediamo il continuo testa a testa tra e “Sesso e Samba” e “Storie Brevi”, una sfida tra due grandi hit dell’estate 2024.

“Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia raggiunge il 1º posto dell’EarOne Airplay, ed è stabilmente presente nelle prime tre posizioni da cinque settimane consecutive. Perde un posto “Storie Brevi” di Tananai e Annalisa che si attestano in 2ª posizione ed Elodie raggiunge per la prima volta il terzo gradino del podio con “Black Nirvana”, che fino ad ora aveva ottenuto un risultato simile (2º posto) soltanto nel mese di giugno. Che Elodie possa superare i duetti delle prime posizioni?

Seguono in classifica i The Kolors con “Karma”, i Coldplay con “feelslikeimfallinginlove” e Ghali con “Paprika”. La classifica completa è disponibile su EarOne.

“Hello World (Song of the Olympics)”, featuring tra Gwen Stefani e Andreson .Paak è la più alta nuova entrata della Settimana #31, mentre l’Highest Climber è Mark Ambor con “We Belong Together”, pezzo che ha ottenuto grande successo su Instagram e TikTok.

EarOne Airplay Indipendenti

Shaboozey con “Bar Song (Tipsy)” è in 1ª posizione per la seconda settimana consecutiva, un brano country destinato a crescere e performare molto bene anche nelle settimane a venire. Segue stabile in seconda posizione Ultimo con “Altrove” ed entra per la prima volta in Top 3 Indipendenti “Vabbè Ciao” di Alfa, brano con Radio Date a fine maggio che ottiene oggi la 3ª posizione in questa classifica.

Classifiche di Genere e Speciali

Sorprendentemente invariati la maggior parte dei primi posti delle classifiche di genere, andiamo a vederli nel dettaglio.

Nona settimana consecutiva per Sophie And The Giants al comando della EarOne Airplay Dance con “Shut Up and Dance”, invariata anche la 1ª posizione della classifica Latin che da cinque settimane consecutive vede primeggiare Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

Si conferma al 1º posto nella EarOne Airplay Urban Eminem con “Houdini”, e restano leader della EarOne Airplay Rock i Fountaines DC con “Favourite”.

“Sesso e Samba” si aggiudica anche il 1º posto nella EarOne Airplay Tv guadagnando 4 posizioni, mentre resta invariato per la quinta settimana consecutiva il brano internazionale più trasmesso in Italia: “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay.

Tutte le classifiche, tutti i numeri, le nuove entrate e gli Highest climbers della settimana sono disponibili su: https://earone.com/charts