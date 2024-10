Pubblicità

Condividi

Dal 25 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “È l’uomo mio”, il nuovo singolo di Lemó disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 18 ottobre.

“È l’uomo mio” è un brano Anni ’50 con chitarre western in primo piano, aggressive come le due protagoniste della canzone che rivaleggiano senza esclusioni di colpi per tenersi stretto un amore tardivo da balera. Un ritratto originale ed ironico per riflettere sulle nevrosi e sulle smanie di possesso del nostro tempo.

Pubblicità

Commenta l’artista a proposito del brano: “Un rock tra Celentano e the Shadows, per un riscatto d’amore tardivo ed effimero”.

Quello di “È l’uomo mio” è un lyric video in bianco e nero che raffigura una delle protagoniste della canzone avvinghiata in un ballo caraibico al suo uomo, insidiato da una rivale che non sa di giocare con il fuoco.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/NtyxxaN78Ic?si=6ITBkbRYQ5UllAdz

Biografia

Claudio Paris, in arte Lemó, ha pubblicato nel 2023 “Chi l’avrebbe mai detto!”, il suo primo progetto discografico che ha già riscosso ampi consensi di pubblico e di critica, con la partecipazione di straordinari musicisti che hanno curato gli arrangiamenti dei più grandi cantautori italiani (Lucio Dalla, Ivano Fossati, Fabio Concato, Vinicio Capossela e Gianmaria Testa).

Ad un anno di distanza torna con il singolo “È l’uomo mio”, che anticipa la pubblicazione di un EP che contiene nuove canzoni, questa volta caratterizzate da sonorità più caraibiche e nord americane, ma senza rinunciare a quel tocco di Francia che ne caratterizza da sempre la scrittura.

“È l’uomo mio” è il nuovo singolo di Lemó disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 18 ottobre 2024 in rotazione radiofonica dal 25 ottobre.

Instagram | Facebook