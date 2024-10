Divulgazione sui virus respiratori: l’Osservatorio Influenza si trasforma per affrontare nuove sfide

Pubblicità

Condividi

L’Osservatorio Influenza si evolve in Osservatorio Virus Respiratori

L’Osservatorio Influenza, fondato 13 anni fa per monitorare e divulgare informazioni sull’influenza stagionale, cambia veste e si trasforma nell’Osservatorio Virus Respiratori. Questo nuovo portale amplierà il proprio raggio d’azione, fornendo una risorsa aggiornata e autorevole non solo sull’influenza, ma anche su altri virus respiratori come il COVID-19 e il virus respiratorio sinciziale (RSV). L’obiettivo principale è promuovere la prevenzione e la gestione delle malattie respiratorie, con particolare attenzione alla vaccinazione come strumento fondamentale per la protezione delle fasce più deboli della popolazione.

Pubblicità

L’importanza della vaccinazione per la salute pubblica

Secondo il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore scientifico dell’Osservatorio e docente presso l’Università degli Studi di Milano, la corretta divulgazione delle informazioni sui virus respiratori è cruciale per limitare l’impatto di queste infezioni. Le persone più a rischio, come gli anziani e coloro affetti da patologie croniche, beneficiano particolarmente della vaccinazione, che riduce sia il rischio di complicanze gravi che la mortalità. In questo modo, non solo si protegge la salute individuale, ma si limita anche la diffusione di virus all’interno della comunità.

Previsioni per la stagione invernale 2024/2025

La stagione invernale in arrivo prevede circa 4-5 milioni di casi influenzali e 8-10 milioni di casi legati ad altri virus respiratori. La co-circolazione di SARS-CoV-2 e RSV rende ancora più urgente la necessità di vaccinarsi. Il Prof. Pregliasco sottolinea come la vaccinazione non solo riduca il rischio di complicanze, ma faciliti anche la diagnosi differenziale tra influenza e altre infezioni respiratorie, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.

“Con la trasformazione dell’Osservatorio, vogliamo fornire alla popolazione un’informazione completa e aggiornata sui virus respiratori, che non si limitano all’influenza stagionale. La corretta divulgazione delle informazioni è essenziale per limitare l’impatto di queste infezioni, specialmente nei gruppi più vulnerabili, come anziani e persone con patologie croniche.” – Prof. Fabrizio Pregliasco

Strumenti interattivi per una maggiore consapevolezza

Il nuovo portale non sarà solo un luogo di informazione, ma anche di interazione. Gli utenti potranno porre domande direttamente agli esperti, partecipare a sondaggi e guardare video di approfondimento sui principali virus respiratori. Particolare attenzione verrà data alla promozione della vaccinazione come principale misura di prevenzione, specialmente per le categorie più vulnerabili.

Grazie al supporto di aziende leader come CSL Seqirus e GlaxoSmithKline, l’Osservatorio Virus Respiratori sarà uno strumento essenziale per promuovere una maggiore consapevolezza e protezione contro le malattie respiratorie. In un’epoca in cui diversi virus circolano contemporaneamente, la conoscenza e la prevenzione giocano un ruolo fondamentale nella tutela della salute pubblica.