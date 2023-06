Diversi tipi di giochi di blackjack casino live

Condividi

È difficile trovare una persona che non abbia mai sentito parlare del blackjack. Questo leggendario gioco da tavolo è stato una parte irrinunciabile dell’industria dell’intrattenimento mondiale per diverse centinaia di anni, e si possono trovare menzioni del blackjack in libri del XVII secolo.

Le ragioni della popolarità del blackjack sono molte, ma forse la più importante è l’accessibilità del gioco. Tutto ciò che serve è un mazzo di carte per iniziare a giocare, e anche questo non è necessario se si opta per la versione casino live .

Il blackjack è un gioco veloce, incredibilmente eccitante e allo stesso tempo molto facile da imparare. Non ci vogliono più di un paio di minuti per capire esattamente come tutto è collegato e cosa si deve fare per vincere.

Inoltre, il blackjack richiede abilità, quindi si possono ottenere profitti significativi se si è fortunati e si fanno le mosse giuste.

Un altro vantaggio significativo è che il blackjack casino live vi offre la massima libertà durante i turni: siete voi a scegliere come procedere, quali carte tenere e quando “stare”.

Quali sono le varianti più comuni del blackjack?

Il blackjack è un gioco da tavolo molto antico, quindi non deve sorprendere che nel corso degli anni siano state sviluppate diverse varianti.

Detto questo, è bene sapere che le regole di base della maggior parte dei giochi sono spesso le stesse. Il blackjack si basa sempre su un mazzo di carte e la mano che si avvicina di più a 21 vince.

Ora vi presentiamo una serie di giochi di blackjack del casino live e le relative regole;

Blackjack americano

Il blackjack ordinario, come il gioco è conosciuto nella maggior parte dei paesi del mondo – quando si parla di regole e strategie, si intende proprio il blackjack americano.

Il blackjack moderno si è diffuso negli Stati Uniti, dove alcuni casinò terrestri della città costiera di Atlantic City vantavano bonus speciali se si giocava a “21” e si vinceva con un blackjack.

L’offerta fu accolta così bene che il gioco di carte si diffuse in tutto il paese e poi in tutto il mondo, tanto che oggi questo gioco popolare si trova in ogni casinò online che si rispetti.

Pontoon (Blackjack britannico)

È il blackjack americano a dominare nella maggior parte dei casinò del mondo, ma di tanto in tanto è possibile imbattersi nel cugino britannico del gioco: il pontoon è una variante del blackjack popolare in Inghilterra e in Australia.

La differenza principale è che i giocatori possono vedere la loro prima carta prima di iniziare a puntare denaro, e poi fare le loro puntate durante il turno di gioco.

Per il resto, le regole sono praticamente le stesse! Si noti, tuttavia, che in Pontoon si vince automaticamente se si pescano 5 carte senza arrivare a 21.

Blackjack Switch

Geoff Hall ha brevettato questa variante del blackjack nel 2009 e da allora il gioco è diventato molto popolare, soprattutto tra i principianti che vogliono avere la massima libertà di scelta possibile.

Blackjack Switch consente di giocare due mani contemporaneamente e di cambiare liberamente le prime due carte all’inizio.

Quindi potete ad esempio trasformare 10/8 e A/3 in 10/A e 8/3, iniziando così il giro con 21 e 11! Detto questo, dovete sapere che questa variante del blackjack casino live bilancia le possibilità di vincita in altri modi, tra cui il fatto che il banco perde solo con 23 o più (invece di 22).

Perfect Pairs Blackjack

Stiamo parlando di una scommessa laterale molto popolare nel blackjack classico, in cui i giocatori possono ottenere vincite extra completamente indipendenti dal round principale.

Se scegliete di puntare sulle Coppie Perfette in un round di blackjack normale, dovrete incrociare le dita e sperare che le vostre prime due carte siano una coppia, ad esempio due jack o due sette.

In caso affermativo, vincerete 6 volte il vostro denaro sul posto! E nel caso in cui si riesca a centrare una coppia dello stesso colore, la vincita aumenterà fino a 12 volte la puntata.