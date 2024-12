Disponibile il video di “Ghiaccio”, il nuovo singolo di leomeconi.

Pubblicità

È disponibile il video di “Ghiaccio”, il brano di leomeconi prodotto da Don Mescall, già in rotazione radiofonica e parte del nuovo album “HEAVEN” (Zero4leo Music / The Orchard), pubblicato in formato CD e disponibile su tutte le piattaforme digitali e negli store.

“Ghiaccio” è una ballad intensa che affronta due temi universali: l’amore e la morte. «Chi vince? Per me – spiega leomeconi – l’amore ha la capacità di superare il dolore, di andare oltre la perdita di una persona cara. La morte non rappresenta la fine se teniamo aperto il cuore. Anche se dedicata a una persona a me vicina e legata alla mia storia familiare, la canzone racchiude un messaggio universale. Vorrei che chiunque l’ascolti trovi forza e conforto.»

Guarda il video

Il video di “Ghiaccio” racconta la storia personale e artistica di leomeconi attraverso immagini che lo ritraggono fin da bambino con i suoi primi approcci alla musica – tra chitarre, tastiere, microfoni e fisarmoniche – intrecciate a momenti del suo percorso artistico e personale. Dalla storica esibizione con Bruce Springsteen sul palco dello Stadio San Siro di Milano il 5 luglio 2016, all’incontro con Dodi Battaglia dei Pooh, produttore del suo primo album, fino al progetto con i LOAD, la sua band, e alla collaborazione con Don Mescall, produttore di “HEAVEN”. Non mancano i momenti live nella sua Bologna, amati dal pubblico. Il docu-video è stato curato e montato da Federico Rettondini, che ha selezionato materiali dall’archivio di famiglia.

Tracklist dell’album “HEAVEN”:

Backseat of a rental car marta Full Surrender Honest Inchiostro Crash Ghiaccio Ogni volta Dancing in the dark Coming Home

“HEAVEN” rappresenta una svolta nel percorso di leomeconi, un viaggio sonoro che riscopre le radici autentiche del rock. Registrato tra Bologna, Dublino e Nashville, città simbolo di tradizioni musicali uniche, l’album celebra la purezza dell’analogico e la forza emotiva delle performance dal vivo. Con influenze che spaziano dal rock classico a quello contemporaneo, le tracce affrontano tematiche di passione, introspezione e speranza, valorizzando l’intensità vocale di leomeconi e la maestria dei musicisti coinvolti.

«“Heaven” è nato da un viaggio in Irlanda e dalla collaborazione con Don Mescall, che ha saputo dare forma alle mie idee in un album autentico e naturale. Realizzato con strumenti veri e senza artifici digitali, questo disco racconta l’amore, la perdita e il ritorno a casa. Ogni traccia è parte di un viaggio che spero possa rimanere nel cuore di chi ascolta», racconta leomeconi.

Chi è leomeconi

Nato a Bologna il 13 maggio 2004, Leonardo Meconi è un cantautore e chitarrista con due album all’attivo: “I’ll Fly Away” (2019) e “Lato A Side B” (2021). Tra i suoi traguardi figurano la partecipazione a X-Factor 2020, il ruolo di finalista al Festival di Castrocaro 2021 e l’invito come artista ospite al Ferrara Buskers Festival 2022. Nello stesso anno avvia una collaborazione con il produttore irlandese multiplatino Don Mescall, registrando il suo nuovo album in Irlanda.

Nel frattempo, fonda i LOAD, una band nata sui banchi di scuola, che lo accompagna nei live del 2022-2023. Nel luglio 2023 conclude gli studi al liceo musicale Lucio Dalla di Bologna, partecipa alle Clinics di Umbria Jazz, e si aggiudica una borsa di studio di quattro anni al prestigioso Berklee College of Music di Boston, dove è attualmente impegnato.

Il 2024 lo vede pubblicare alcuni brani amati dal pubblico durante i suoi live: “La notte più bella” (dicembre 2023), “guastafeste” feat. LOAD (marzo 2024) e “supergelosa” (giugno 2024), seguiti da “troppotoxic”, brano che conclude una trilogia musicale. A settembre pubblica “marta”, sigla di chiusura della serie TV “Sul più bello”, primo estratto dall’album “HEAVEN”, disponibile dal 22 novembre con il lancio del singolo “Ghiaccio”.

