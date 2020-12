Discover Qatar annuncia il lancio della sua primissima crociera di esplorazione

“Whale Sharks of Qatar” offrirà agli ospiti l’opportunità unica di osservare il più importante raggruppamento di squali balena, il pesce più grande del mondo.

Il Qatar offre uno scenario unico per le crociere esplorative, combinando natura incontaminata e destinazioni esotiche con lusso e comfort

DOHA, Qatar — Discover Qatar, la società di gestione delle destinazioni sussidiaria di Qatar Airways, ha annunciato il lancio della sua primissima serie di crociere di spedizione, che offrirà agli ospiti un’esperienza indimenticabile in viaggio lungo le coste del Qatar. La crociera esplorativa si rivolge a viaggiatori esperti e avventurosi, e offrirà l’opportunità unica di osservare la più numerosa aggregazione del più grande pesce vivente al mondo, lo squalo balena, nella zona marina di Al Shaheen.

Si stima che gli squali balena, spesso definiti “giganti gentili”, esistano da circa 60 milioni di anni. Possono vivere fino a 100 anni e crescere fino a 12 metri di lunghezza – circa le dimensioni di un grande scuolabus. Tra i mesi estivi di aprile e settembre, durante la loro migrazione annuale nella regione, gli squali balena si trovano a nutrirsi in gruppi di molte centinaia presso il giacimento di petrolio e gas di Al Shaheen nel Golfo Arabico, che si trova a 80 chilometri al largo della costa settentrionale del Qatar.

La crociera Discover Qatar darà ai passeggeri il privilegio di accedere all’area riservata di Al Shaheen – un ecosistema diversificato di immensa bellezza naturale – per testimoniare la maestosità dell’aggregazione degli squali balena, oltre che a un’avventura di esplorazione costiera unica nel suo genere. Dall’osservazione degli squali balena, allo snorkeling nelle barriere coralline, dall’esplorazione delle mangrovie alla crociera attraverso il canale Khor Al Adiad, guide esperte condurranno gli ospiti della spedizione in crociera per identificare la fauna locale, offrire una prospettiva culturale sui siti esplorati e garantire un’esperienza memorabile.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il Qatar è uno scenario unico per le crociere esplorative e sono entusiasta di lanciare il nostro primo prodotto in quest’area per mostrare al mondo la bellezza del mio Paese. La penisola del Qatar, con la sua abbondanza di paesaggi naturali aspri e incontaminati, circondata da acque cristalline e da un ecosistema unico, offre emozionanti avventure che permettono ai visitatori di entrare in contatto con la natura e di visitare aree del Qatar accessibili solo dal mare. Inoltre, i nostri ospiti a bordo avranno anche la straordinaria opportunità di osservare la più grande aggregazione del pesce più grande del mondo: gli squali balena“.

Discover Qatar offre ai clienti un pacchetto di viaggio in crociera di otto notti e nove giorni, a bordo di una nave da spedizione di lusso. Gli ospiti potranno usufruire di servizi a cinque stelle, alloggi eleganti, scoperte panoramiche e avventure di esplorazione, mentre l’equipaggio altamente qualificato garantirà un viaggio sicuro nel comfort e nello stile. I clienti avranno anche possibilità di estendere la crociera a un soggiorno di dieci notti e undici giorni con tre notti a Doha per esplorare il patrimonio culturale e le tradizioni della città, apprezzare le vivaci offerte commerciali e culinarie all’interno dei vibranti vicoli del Souq Waqif e visitare le attrazioni e i punti di riferimento da non perdere della città.

Discover Qatar ha collaborato con PONANT, leader mondiale nelle spedizioni di lusso in crociera, per offrire questa serie di crociere. Gli ospiti viaggeranno a bordo di “Le Champlain”, una delle nuove navi da crociera di classe Explorer di PONANT, che vanta caratteristiche innovative, design elegante e tecnologia all’avanguardia. Questa imponente nave porta eleganza e classe in mare offrendo 92 lussuose cabine e suite dotate di comfort di alto livello, un servizio di maggiordomo 24 ore su 24, due ristoranti e un centro benessere di lusso. I clienti potranno inoltre usufruire di una piscina a sfioro e di una futuristica lounge subacquea multisensoriale con ampie finestre panoramiche sotto la linea di galleggiamento. Una piattaforma idraulica faciliterà lo sbarco e l’imbarco quando gli ospiti parteciperanno alle spedizioni.

La stagione delle crociere inizierà nell’aprile 2021 e prevede sette partenze settimanali consecutive. I prezzi partono da USD 5.295 a persona. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.discoverqatar.qa/whalesharks.