Diabete e salute orale: come proteggere i denti con un approccio integrato

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Dott. Federico Ausenda, Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano, Visiting Assistant Professor presso la Tufts University School of Dental Medicine di Boston e Fellow dell’ITI (International Team for Implantology) ci aiuta a scoprire il legame tra diabete e salute orale e l'importanza della prevenzione.

Diabete e salute orale: un legame stretto e complesso

Il diabete è una delle malattie croniche più diffuse nel mondo, colpendo oltre 537 milioni di persone e prevedendo un ulteriore aumento entro il 2030. Tuttavia, oltre agli effetti su vari organi e funzioni corporee, pochi sanno quanto il diabete possa influire anche sulla salute orale.

Come il diabete influisce sulla salute della bocca

Nei pazienti con diabete, la flora batterica orale tende a subire modifiche, portando a un aumento delle infiammazioni gengivali e dei problemi parodontali. La presenza di biofilm (o placca batterica) che non viene rimossa correttamente con l’igiene orale quotidiana, infatti, può peggiorare la situazione. Le persone diabetiche, inoltre, producono meno saliva, aumentando il rischio di carie.

“Nei soggetti con diabete, il microbiota orale si modifica esponendo i pazienti a un maggiore rischio di parodontiti, vi è inoltre una minore produzione di saliva, condizione che aumenta il rischio di carie. La parodontite non solo colpisce le gengive e le strutture di supporto dei denti, ma peggiora anche la gestione della glicemia, creando un circolo vizioso”, spiega il Dott. Ausenda.

Gengive a rischio: maggiore vulnerabilità alle infezioni

Le persone con diabete non controllato sono più inclini a sviluppare parodontite, con conseguenze negative per la stabilità dei denti. Secondo gli esperti, una gestione adeguata della glicemia è fondamentale per evitare un peggioramento della salute gengivale e per prevenire la perdita dei denti.

“un diabete non controllato è spesso associato a una progressione più rapida della parodontite, con conseguente rischio di perdita dei denti” – Dott. Ausenda

Impianti dentali e diabete: una gestione attenta

Nei pazienti diabetici, l’inserimento di impianti dentali richiede un attento controllo della glicemia. Con un diabete sotto controllo e grazie a tecnologie avanzate negli impianti, come superfici performanti, è possibile migliorare l’integrazione dell’impianto riducendo le complicazioni.

La prevenzione passa da una corretta igiene orale

Per chi soffre di diabete, una rigorosa routine di igiene orale è fondamentale per prevenire le complicanze. L’uso di spazzolino elettrico e scovolini, associato a collutori con basse percentuali di clorexidina e dentifrici al fluoro, può contribuire a mantenere denti e gengive sani.

non esiste un prodotto miracoloso: la pulizia meccanica con spazzolino elettrico e scovolini è la base per mantenere gengive e denti sani. A questo può essere utile associare l’uso di collutori con basse percentuali di clorexidina che possono supportare la salute parodontale, mentre dentifrici al fluoro possono aiutare a prevenire le carie” – dott. Ausenda

Il ruolo del dentista nella diagnosi del diabete

Il dentista può essere un valido supporto per la diagnosi precoce del diabete, grazie alla possibilità di rilevare segni clinici sospetti come gengive infiammate, alito cattivo e ridotta salivazione. Un’osservazione attenta può permettere al dentista di indirizzare i pazienti verso controlli specifici.

Un approccio olistico per una vita migliore

La gestione del diabete richiede una cura globale che comprenda una corretta alimentazione, attività fisica regolare, visite odontoiatriche frequenti e astensione dal fumo. Questo approccio integrato permette di migliorare la qualità della vita, riducendo il rischio di complicanze orali come la parodontite e condizioni più severe, tra cui infezioni fungine come la candida.