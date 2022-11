DEVO NOD – VENERDÌ 11 NOVEMBRE ESCE IN RADIO “I LIKE” IL NUOVO SINGOLO

Dall’11 novembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “I Like”, il nuovo singolo di Devo Nod già sulle piattaforme digitali dal 16 settembre.

“I Like” è il primo singolo estratto dall’album “Anno Zero” in uscita il 16 dicembre. Il brano dallo stile emo-punk racconta del come alterare chimicamente le proprie percezioni per farsi amare spesso può giocare brutti scherzi.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “I Like è nata di getto, partendo dal riff iniziale credo di averla scritta in 30 minuti al massimo. È una canzone genuina al 100% che riassume bene la mia identità musicale, un punk oscuro e scatenato, ma in un certo senso anche romantico. È il brano adatto per presentarmi al mondo intero ed è per questo che l’ho scelto come singolo di apertura del mio primo album”.

