Der Messias: Mozart rilegge Händel, un capolavoro per il Natale

La magia del Natale con “Der Messias” di Händel e Mozart

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano continua la sua tradizione natalizia con un capolavoro assoluto della musica sacra. Il celebre oratorio di Georg Friedrich Händel, “The Messiah”, sarà presentato nella versione in lingua tedesca di Wolfgang Amadeus Mozart, una rielaborazione che mantiene viva l’essenza dell’opera originale, arricchendola di nuove sfumature.

L’esecuzione si terrà presso l’Auditorium di Milano, in Largo Mahler, in due imperdibili date:

Venerdì 13 dicembre 2024, ore 20:00

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16:00

Sotto la direzione del maestro Christoph Koncz, si esibiranno l’Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano, accompagnati da un cast vocale di livello internazionale:

Anna Prohaska – Soprano

– Soprano Chiara Tirotta – Mezzosoprano

– Mezzosoprano Ilker Arcayürek – Tenore

– Tenore Liviu Holender – Baritono

Mozart e Händel: un incontro tra due geni

L’adattamento di Mozart, realizzato nel 1789, nacque dall’incarico della Società di concerti del barone van Swieten a Vienna, con l’obiettivo di rendere il Messiah di Händel più vicino alla sensibilità musicale dell’epoca. Mozart, pur apportando significative modifiche all’orchestrazione, ha saputo preservare la profondità spirituale dell’opera originale, aggiungendo una nuova dimensione alla sua potenza emotiva.

La rielaborazione di Mozart, intitolata “Der Messias K 572”, rappresenta un momento straordinario di dialogo tra due epoche musicali, e la sua esecuzione è ormai una tradizione consolidata della stagione natalizia milanese.

Un cast di eccellenza per un capolavoro imperdibile

Il direttore Christoph Koncz, noto per la sua profonda conoscenza del repertorio mozartiano, guiderà l’orchestra e il coro in un’esecuzione indimenticabile. Tra le voci soliste spicca il soprano Anna Prohaska, recentemente premiata come “Female Singer of the Year” agli Opus Klassik Awards 2024.

Dolci Sinfonie: il regalo perfetto per il Natale

Per chi desidera un’idea regalo unica, la Fondazione propone “Dolci Sinfonie”, un cofanetto che unisce la musica e il gusto. Al suo interno:

Carnet di 2 o 4 ingressi ai concerti dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

ai concerti dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Praline firmate Ernst Knam, ispirate alle atmosfere de Lo Schiaccianoci di Čajkovskij.

Un’esperienza che combina arte, musica e sapori, acquistabile a partire dal 1° dicembre 2024 online o presso la biglietteria dell’Auditorium.

Conferenza introduttiva: una guida all’ascolto

Prima del concerto, il 13 dicembre alle ore 18:30, si terrà nel Foyer della Balconata una conferenza dal titolo “In diverso modo”, dedicata alla rilettura di Händel da parte di Mozart. Un’occasione per approfondire le sfumature storiche e musicali di questo straordinario progetto.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano o online su Vivaticket.

Prezzi:

Intero: 40 € (platea), 30 € (galleria)

40 € (platea), 30 € (galleria) Ridotto Over 60: 30 € (platea), 22 € (galleria)

30 € (platea), 22 € (galleria) Under 35 e sostenitori: 20 € (platea), 15 € (galleria)

Per informazioni, contattare la biglietteria al numero 02 83389.401 o via e-mail all’indirizzo biglietteria@sinfonicadimilano.org.

