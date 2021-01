Deposito di scorie radioattive a Carmagnola (Torino). Il sindaco Gaveglio prepara la battaglia

Polemiche in quel di Carmagnola per la scelta operata dal Governo di fare della tranquilla ed operosa città a sud di Torino sede idonea ad ospitare il deposito nazionale di scorie radioattive.

Una decisione contestata dal Sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio, che con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale della città rende pubblico che l’Amministrazione non ne è stata informata e che Carmagnola per ora è semplicemente stata inserita in una lista di 67 aree idonee a ospitare un deposito di scorie radioattive.

Una scelta che la città di Carmagnola proprio non condivide soprattutto considerando la vocazione agricola del territorio che vanta diverse eccellenze tra cui il famoso Peperone di Carmagnola, prodotto che fa della città un importante attrattore con la sua Fiera Nazionale annuale.

La battaglia dunque è appena cominciata per dimostrare la non idoneità dell’area a stoccare scorie nucleari.

Di seguito il comunicato ufficiale.