Dennie JM: esce il videoclip di “Tre il numero perfetto”

Pubblicità

Condividi

Dal 6 novembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “TRE IL NUMERO PERFETTO”, il nuovo singolo di Dennie JM per Maionese Project.

“Tre il numero perfetto” di Dennie JM si presenta come un brano che esplora la ricerca della felicità e della stabilità attraverso una prospettiva personale e familiare. Il titolo stesso suggerisce che il numero tre rappresenta l’armonia ideale nella vita dell’artista, simbolizzando la sua famiglia: la moglie, la figlia e se stesso. In un mondo che spesso sembra instabile, Dennie JM celebra l’importanza di avere una famiglia solida, con valori che rimangono intatti nonostante le sfide quotidiane.

Pubblicità

La canzone riflette su come la vita, con tutte le sue difficoltà, possa essere paragonata alla scuola: un percorso di crescita, di apprendimento e, in qualche modo, di adolescenza emotiva, dove si cerca una stabilità mentale che, a volte, sembra sfuggente. Dennie utilizza la matematica come metafora di questa ricerca, facendo riferimento alla perfezione assoluta e infinita che la matematica rappresenta. La matematica, infatti, è vista come una disciplina rigorosa e immutabile, un punto di riferimento per chi cerca risposte definitive e certezze in un mondo che, invece, è spesso in costante cambiamento.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Nonostante le difficoltà che la vita ci impone, la vera felicità risiede nelle piccole cose: la famiglia, l’amore, e la consapevolezza di crescere e imparare ogni giorno. Un messaggio di speranza e di celebrazione della vita familiare come fonte di forza e perfezione.”

Il videoclip di “Tre il Numero Perfetto” è stato girato in 3 location molto importanti per l’artista, dove è cresciuto e ha respirato l’aria di questa terra, l’Oltrepò Pavese. La panchina gigante e la Statua della Libertà Alata di Casteggio e l’eliporto di Costa Cavalieri danno un senso ed un messaggio di grandezza e libertà. Dennie ha voluto rappresentare con l’allenamento della kick boxe le difficoltà che la vita ci riserva e la perseveranza nel raggiungere obbiettivi importanti, con impegno e determinazione, nonostante i problemi che la vita stessa ci riserva.

Guarda il videoclip su Youtube: https://youtu.be/8H32lV6_BC8?si=JMCY3DAdDL-_li7f

Biografia

Daniel Giummara, nato a Voghera il 20 maggio, classe ’87, in arte Dennie JM. Ambizioso, eclettico, solare, testardo, pronto a lasciare il segno con le sue canzoni, autore dei suoi testi. Genere Pop-R&B con influenze Rap e Trap. Sposato, ha una meravigliosa bambina. La sua famiglia, i suoi genitori lo supportano, gli danno la forza di continuare a credere e crescere con questo sogno che fin da bambino si porta nel cuore.

“Tre il Numero Perfetto” (Maionese Project) è il nuovo singolo di Dennie JM disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 novembre 2024.

Instagram | Facebook