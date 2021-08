Demoni e Santi: Il dualismo del bene e del male nel nuovo singolo di Chiara Barone

La visione del bene e del male e la speranza di lasciare nonostante tutto un messaggio positivo. E´ la sintesi di Demoni e Santi ilnuovo singolo della giovanissima cantautrice salernitana Chiara Barone. In uscita sui principali circuiti radio nazionali il 6 agosto, il brano descrive queste due forze interiori che convivono nell´essere umano e che ogni giorno ci mettono alla prova nel nostro essere piú intimo. Ci fanno scegliere dove stare o come agire a secondo delle circostanze. Ogni giorno il male sembra prevalere: siamo bombardati da brutte notizie e storie di violenza e ci ritroviamo ad essere piú “cattivi“ che buoni nelle reazioni e nei comportamenti.

Demoni e Santi riesce peró a lasciare un messaggio positivo, o meglio una riflessione: quella di non farsi tentare dal male ma di imparare con dei piccoli gesti ad amare il prossimo e tutto ciò che ci circonda. Soprattutto in questo periodo storico che ci ha messo tutti a dura prova, dobbiamo risvegliare la luce interiore dentro di noi tenendola sempre accesa ed aperta verso noi stessi e il prossimo.

La passione per la musica ed il canto portano Chiara a studiare recitazione vocale con l´attrice Jana Manira e da questa esperienza la cantautrice riesce a tirare fuori completamente la sua personalità. A tutto questo unisce l’arte scenica della danza, che va a completare il suo profilo artistico e la sua originalitá.

Partecipa a molti concorsi e master di studio con professionisti di alto livello come Fabio Lazzara, fino al momento in cui ha la fortuna di incontrare il produttore artistico Mimmo Cappuccio con il quale, condividendo l’amore per lo stile rock-blues, trova e definisce la propria identità canora. Grazie a questa unione si incammina in questo percorso musicale realizzando alcuni brani inediti con sonorità dalle forti contaminazioni anni ´70.

Per questo progetto l’artista é seguita dalla manager Maria Totaro, mentre al testo ha collaborato Zorama, all’anagrafe Mariano Rongo, cantautore “alternative“ italiano, nonché autore di un brano di Mina “Il Tuo Arredamento“. La produzione artistica, gli arrangiamenti e il mix sono curati da Mimmo Cappuccio. Pubblicato dall´etichetta Robinhood Records Demoni e Santi é la conferma del talento multisfaccettato di Chiara, che di sicuro ha scelto la strada del bene: quella della musica che regala forza, energia e benessere.