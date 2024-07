Dèlè: esce online il video di “3desideri”, il nuovo singolo inedito

Pubblicità

Fuori il video di “3desideri” il nuovo singolo di Dèlè, già in radio e disponibile su tutte le piattaforme e store digitali (Dèlè Music/Artist First).

“3desideri” è un brano estivo romantico in stile indie che fa sognare e innamorare. Anche in questo brano Dèlè mette tanto del suo, perché racconta di un amore grande, con tanti luoghi citati nella canzone che descrivono una storia d’amore importante, luoghi dove il cantautore ha vissuto e dove i suoi pensieri tornano spesso. Roma e la spiaggia di Ostia sono posti che racchiudono momenti di vita felice, per tantissime persone, che attraverso questa canzone potranno rivivere qualcosa di speciale.

“In questa canzone – afferma Dèlè – ci ho voluto mettere tanto del mio vissuto. Ho come voluto fare un viaggio nei luoghi in cui ho passato, in momenti diversi, parte della mia vita, descrivendo qualcosa di importante in cui molti credo possano ritrovarsi.”

Guarda il video

Il video, per la regia di Francesco Ricucci, è stato realizzato tra Roma e Ostia che sono poi i luoghi dove ha trovato ispirazione l’autore.

Dèlè nome d’arte di Enrico Leonello, cantautore di origine sarda, debutta nel panorama musicale italiano nel dicembre 2020 con “Resta qui” brano scritto e composto dallo stesso artista in memoria di Chiara Giuntoli, una giovane ragazza toscana balzata alla cronaca per essere scomparsa due giorni dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio sul letto d’ospedale dove lottava da tempo contro un tumore. Dèlè scrive da quando era bambino, unico modo che aveva e che ha per raccontare le emozioni che prova, cercando di esternare tutto usando carta e penna. Suona la chitarra dall’età di 8 anni, passione che gli è stata trasmessa dal padre insieme al fratello maggiore Michele. Nelle sue canzoni tocca temi sociali importanti, cercando di non essere mai banale, ma di arrivare dritto al cuore. La musica per lui è tutto, scrivere lo rende libero, cantare ciò che scrive lo rende unico, la musica è la sua vita. Dèlè nel 2022 vince il “Premio internazionale bontà” ritirato a Milano. Nel 2023 con la produzione di Orph3us, a giugno, pubblica “Metaverso” feat. Labile, il singolo per riflettere, divertendosi, sul mondo digitale. Il 20 ottobre “Lettera d’Amore”. Sempre nello stesso anno arriva secondo al “Premio Mia Martini” categoria Emergenti. Negli ultimi tre anni Dèlè ha raggiunto numeri prestigiosi come il miliardo di interazioni su YouTube e ottime prestazioni sulle piattaforme di streaming. Il 5 aprile 2024 ha pubblicato “Voragine” brano autobiografico in cui racconta della perdita della madre, situazione che purtroppo ha vissuto pochi mesi fa. Di recente è sato ospite su RaiRadio2 nel programma “Sogni di gloria” per essersi fatto notare positivamente durante lo show time di Fiorello “Viva il Videobox”. Per l’estate ci riporta in luoghi che ha vissuto in passato con “3desideri” il nuovo singolo.

