DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 in vigore ma alcune norme non efficaci fino all’approvazione UE

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto legge 8 aprile 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”

Al comma 12 dell’articolo 1 il decreto prevede che “L’efficacia dei commi da 1 a 9 e’ subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.”

Dunque benché in vigore da oggi, i primi commi dell’articolo 1 che prevedono tra l’altro le condizion per le garanzie del SACE non sarebbero efficaci.