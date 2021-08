Riportiamo di seguito l’ultimo decreto sul Green Pass obbligatorio del 6 agosto scorso che prevede, fra l’altro, l’obbligo di Green Pass anche per tutto il personale della scuola.

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 .

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.