“Danza magica” è il nuovo singolo di Androgynus

Dal 1° novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Danza magica”, il nuovo singolo di Androgynus per MArte Label che anticipa l’uscita del nuovo LP che è stato realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

“Danza magica” è un brano che sembra esplorare un viaggio interiore attraverso simboli e metafore, trasformando l’esperienza della notte in un momento di rivelazione.

L’intro con “splendida notte limpidissima” suggerisce una transizione: la notte, tradizionalmente associata a paura e angoscia, diventa invece un simbolo di bellezza e introspezione. Questo cambio di prospettiva riflette l’accettazione della vulnerabilità e l’abbraccio dell’incertezza, portando a una maggiore chiarezza interiore.

Il riff di chitarra ripetitivo e il ritmo ossessivo creano un’atmosfera ipnotica, simile a un rito iniziatico. Qui, il protagonista sembra perdersi in una sorta di trance, per poi risvegliarsi con una nuova consapevolezza. Questo processo di perdita e risveglio suggerisce una trasformazione profonda, in cui la difficoltà iniziale diventa il catalizzatore per una crescita personale.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Con ‘Danza magica’ voglio sottolineare l’importanza di affrontare le paure per poter scoprire la forza che abbiamo dentro di noi”.

Il videoclip di “Danza magica” è una rivisitazione del nastro originale “Omega” di Donald Fox, cortometraggio che tratta simbolicamente il risveglio dell’umanità e il suo ritorno cosciente alla fonte da cui proviene. Il film ha avuto un discreto successo negli Anni 70 ed usa tecniche sperimentali, alternando riprese dello spazio, della natura e di tre ragazzi intenti a meditare con effetti speciali.

Attraverso l’AI per restaurare la qualità dell’immagine, alcune parti del film sono state rimontate e sovrapposte per mostrare una creatività che non solo celebra il passato, ma lo riadatta per esprimere nuove idee.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/slhqF0B6XJk?si=YJRDpNvbce_qqZCZ

Biografia

Androgynus, nome d’arte di Gabriele Bernabò, è un artista toscano il cui tentativo è quello di consacrare suono, immagine e parola alla loro funzione più elevata.

Il primo LP di Androgynus è descritto da Repubblica (Firenze) come una sintesi ideale tra Battisti, Battiato, glam rock e psichedelia. Nel 2022, Rockit lo inserisce tra i 50 dischi più belli dell’anno, e un suo singolo entra nella playlist editoriale di Spotify Rock Italia. Alla fine dello stesso anno, Androgynus vince tre premi al Rock Contest.

Nel 2023, Gabriele, leader di Androgynus, si esibisce nel tour di Lucio Corsi, calcando palchi prestigiosi come l’Alcatraz di Milano e l’Arena di Verona. Nello stesso anno, consegue la laurea magistrale in violino al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Nel 2024, vince il prestigioso finanziamento “Per chi crea” della SIAE e firma con l’etichetta MArte Label. Attualmente, è impegnato nella registrazione del secondo LP, “L’Eterno è Solo un Attimo”, in uscita nel mese di novembre 2024.

