Dal 15 novembre nelle radio “Per amore,” il nuovo singolo di Roxy B.

Da martedì 15 novembre arriva in radio “Per amore”, il nuovo singolo inedito di Roxy B., un brano intenso e passionale disponibile anche su tutte le piattaforme digitali (L’n’R Productions / Universal Music Italy). Online anche il video ufficiale.

“Con questo brano voglio trasmettere l’importanza di amare prima di tutto noi stessi, se desideriamo davvero dare e ricevere amore – racconta Roxy B. – Ho scelto di intitolarlo “Per amore” perché credo rappresenti in pieno il messaggio del brano. Spesso tendiamo a cercare la felicità negli altri, idealizzando l’amore e arrivando persino a mettere in secondo piano noi stessi. Pensiamo che sacrificare i nostri bisogni per quelli dell’altro ci garantirà il suo affetto, per poi scoprire che spesso è proprio ciò che ci allontana. L’amore è libertà: si ama l’altro per ciò che è, non per ciò che dà.”

Il video, girato a Napoli, è ideato e diretto da Salvatore Maiorano, che ha saputo tradurre in immagini evocative, con un tocco rétro, le emozioni del testo. Con un mix di atmosfere e tecniche, dalle ombre e luci al racconto visivo del tempo che scorre, il video attraversa diverse epoche – dalla pittura classica alla moderna televisione – per mostrare come l’amore rimanga invariato attraverso le generazioni. Il regista usa primissimi piani e carrellate morbide per seguire il ritmo del brano e trasmettere con intensità il messaggio della canzone.

Chi è Roxy B.:

Roxy B., cantante di origini abruzzesi e milanese d’adozione, è una voce ruvida e sensuale, interprete di un pop raffinato dalle sonorità anni ’80. Cresciuta con le grandi voci femminili del jazz, blues, soul e bossa nova (tra cui Ella Fitzgerald, Irma Thomas e Astrud Gilberto), si è esibita in diversi locali abruzzesi durante gli anni universitari. Dopo una lunga pausa, il lockdown ha riacceso in lei la passione per il canto, questa volta con il desiderio di esplorare a fondo la sua voce. Dal 2020 studia con la vocal coach Daniela Carelli e si è perfezionata in masterclass con il cantante lirico e vocal coach Salvatore Cilia. Nel 2023, sotto lo pseudonimo “Bise”, Roxy B. ha registrato una cover di “Poesia” di Riccardo Cocciante, nella versione di Patty Pravo.

Parallelamente, Roxy B. ha frequentato corsi di recitazione teatrale e cinematografica e workshop di improvvisazione, arricchendo il suo percorso artistico. “Per amore”, scritto insieme ad Antonio Esposito e Luca Rustici (che ha curato anche gli arrangiamenti), segna un importante passo nella sua carriera musicale.

Roxy B. su: Instagram | Facebook