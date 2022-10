DA LUNEDÌ 17 A VENERDÌ 21 OTTOBRE SU RAI2 CONTINUA “UNA SCATOLA AL GIORNO” CONDOTTO DA PAOLO CONTICINI

Gli ospiti VIP della seconda settimana: Eleonora Giorgi, Pino Strabioli, Enrica Bonaccorti, Sandra Milo e Andrea Roncato

Da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre va in onda su Rai2 la seconda settimana di “Una scatola al giorno”, il game show condotto da Paolo Conticini, in onda ogni giorno alle 19.50.

Ad aiutare Conticini, conduttore e allo stesso tempo concorrente, a indovinare il misterioso contenuto della scatola parlante è un ospite VIP diverso per ogni puntata; nello specifico, questa settimana, Eleonora Giorgi (17 ottobre), Pino Strabioli (18 ottobre), Enrica Bonaccorti (19 ottobre), Sandra Milo (20 ottobre), Andrea Roncato (21 ottobre).

A fornire indizi per svelare il contenuto, il “comitato scientifico”, composto dai comici Francesca Manzini e Marco Marzocca. Confrontandosi e aguzzando l’ingegno il conduttore e il suo complice provano a capire quale oggetto o quale personaggio è nascosto nella scatola, attraverso contributi musicali, cinematografici, televisivi, videomessaggi, oggetti e anche persone in carne e ossa in studio. La voce della scatola è di Liliana Fiorelli.

“Una scatola al giorno” è un programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. Scritto da Pietro Galeotti con Guido Tognetti, Claudio Moretti, Sara Lorenzini, Matteo Tiberia. Scenografia Gennaro Amendola. Produttore Esecutivo Paola Maggioli; produttore Esecutivo Stand By Me Claudia Santilio. A cura di Simona Di Franco; per Stand by me Francesco Sturlese. Regia di Andrea Apuzzo.