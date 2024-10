“D.u.s.k.” è il nuovo singolo dei Soundsick

Pubblicità

Da venerdì 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “D.U.S.K.”, il nuovo singolo dei SOUNDSICK, già disponibile sulle piattaforme digitali.

“D.u.s.k.”, estratto dall’album “Epigram”, è un brano che parla di ricordi legati al “tramonto” di una storia, che rievocano un senso di nostalgia, malinconia interiore ed una gran voglia di reagire per provare a rialzarsi. Sensazioni forti, che governano le nostre vite, fino a quando non si decide di voltare pagina per andare avanti ed avere il coraggio di lasciare andare, lasciar fluire quel tipo di energia nel tempo, che ormai non ci appartiene più, ma che porteremo per sempre nel bagaglio della nostra esperienza e della nostra essenza.

Spiega la band a proposito del brano: «D.u.s.k. per noi è stata senza dubbio una delle canzoni più stimolanti da scrivere. Fin da subito abbiamo capito che sarebbe stato diverso dai brani che sono entrati poi a far parte dell’album “Epigram”. Avevamo questi suoni eterei che si disperdevano nell’aria, a cui serviva un ritmo dove l’elettronica avrebbe giocato un ruolo chiave. A quel punto, ci abbiamo messo dentro un po’ di pop, un po’ di rabbia e un po’ malinconia che non ci abbandona mai».

Nel videoclip di “D.u.s.k.”, diretto da Gianluca David, la protagonista, interpretata da Rada Ghedea, cerca di dimenticare pensieri e sensazioni legati alla fine di una storia d’amore, immergendosi completamente nella natura e nella solitudine che l’accompagnerà in un viaggio alla ricerca di sé stessa. Le scene in cui la band suona sono state arricchite da proiezioni create appositamente dal regista, con lo scopo di evocare i ricordi e gli stati d’animo della protagonista. Le riprese della protagonista sono state realizzate tra le colline e la spiaggia di Civitanova Marche, mentre quelle della band si sono svolte presso lo studio “Contenitore 11” di Civitanova Marche.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=E7DC1peESLg

Biografia

I Soundsick sono un Power Trio Alternative Rock composto da due fratelli Ilario e Alexander Onibokun e Valentino Teodori. Le loro influenze spaziano dal post rock al post grunge, dal progressive alla psichedelia, cercando di unire il semplice al complesso, ma senza mai perdere di vista l’essenza della forma e della melodia. Nel 2012 pubblicano l’album di debutto “ASTONISHMENT” con la SEAHORSE RECORDINGS, etichetta indipendente guidata da Paolo Messere (Blessed child opera, Ulan bator) presso l’Indie Factory studio di Sassari. Sarà poi masterizzato da CARL SAFF a Chicago (U.S.A.), noto come produttore e ingegnere del mastering di diverse scene della musica internazionale come “Thurston Moore” dei “SONIC YOUTH”, “Dinosaur Jr.”, “Don Caballero”, “Coco Rosie” e “Melt Banana”. Durante il corso degli anni hanno avuto una buona ed intensa attività live, hanno vinto numerosi concorsi, tra cui AREZZO WAVE MARCHE, MARTE LIVE MARCHE e ROCK IN THE CASBAH (Sanremo) ed hanno avuto l’occasione di aprire concerti a gruppi di nota rilevanza nel panorama musicale come: NICK OLIVERI (Queens of the stone age, Kyuss, Mondo Generator), THE FRATELLIS, NICCOLO’ FABI, IL TEATRO DEGLI ORRORI, ZU, NOBRAINO, IG (Gianni Maroccolo, Luca Bergia, Ivana Gatti), DUFRESNE, CRIMINAL JOKERS. Il loro video musicale “Loneliness” è stato scelto e trasmesso in alta rotazione dalla redazione di “ROCK TV”, e sono stati recensiti su alcuni giornali nazionali importanti e su alcune principali riviste musicali ottenendo ottimi riscontri di critica e pubblico. Il loro ultimo lavoro, inciso presso l’ Indipendente Recording Studio, è stato registrato e mixato da NICOLA GIORGETTI e DAVID LENCI (Ex Tecnico del suono dei VERDENA), il quale gode di buona fama anche all’estero grazie alle collaborazioni avvenute con artisti internazionali come STEVE ALBINI e JOSH KLINGHOFFER (RED HOT CHILI PEPPERS), mentre il Mastering è stato affidato all’ ingegnere del suono GIOVANNI VERSARI, il quale è noto per aver masterizzato tra i vari artisti, i MUSE con l’album Drones.

Ad aprile 2023 firmano con la label ACCANNONE RECORDS, nota casa discografica capitanata da MAX MARTULLI, (tour manager di MANUEL AGNELLI, AFTERHOURS, NEGRITA) ed il 19 maggio esce il loro ultimo album, “Epigram”. Il disco è stato accolto molto bene dagli addetti ai lavori ricevendo ottime recensioni da webzine come Rock It, Impatto Sonoro e molte altre. La rivista “Il Manifesto” ha inserito l’album tra le 5 migliori uscite dell’anno 2023.

“D.u.s.k.” è il nuovo singolo dei Soundsick disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 19 maggio 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 1° novembre 2024.

Spotify | Instagram | Facebook