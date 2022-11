CULTURA / Polemica in Calabria per la presentazione della biografia di Malena, che pubblica un ironico videomessaggio in esclusiva sul magazine MOW

Malena: “Pensavo che la Calabria fosse.. la regione più “piccante” d’Italia!”

Cosenza, 05 novembre 2023 – Pubbliche polemiche in Calabria per l’invito ricevuto da Milena Mastromarino, in arte Malena e di professione attrice del cinema per adulti, a presentare l’autobiografia “Pura” (Mondadori, 2022) durante una manifestazione culturale ad Acri, in provincia di Cosenza, domenica prossima 13 novembre.

Come illustra nei dettagli il magazine MOW (mowmag.com), la presenza dell’attrice hard e noto volto della TV italiana, ha attivato polemiche pubbliche da parte di associazioni locali e del garante per l’Infanzia presso la regione, che hanno chiesto di impedire lo svolgimento della presentazione del libro.

In esclusiva sul magazine lifestyle di AM Network, l’astro italiano dell’intrattenimento internazionale per adulti, pubblica un ironico videomessaggio, che è una speziata dichiarazione d’amore: