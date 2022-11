Compagnia Carlucci Cananiello a Centrale Preneste 11 nov ingresso libero

Venerdì 11 novembre 2022 ore 21.00

a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma)

per YOU. The YOUng City Rassegna multidisciplinare

Compagnia Carlucci/Cananiello

presenta Vi.Pa.Ro.Storie di Santi e Veleni

Appuntamento con il teatro danza per la rassegna a ingresso libero YOU. TheYOUng City a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma): venerdì 11 novembre alle ore 21.00 la Compagnia Carlucci/Cananiello è sul palco con Vi.Pa.Ro. Storie di Santi e di veleni.

Questo progetto coreografico vede la collaborazione di Riccardo Cananiello e Mattia Carlucci in una creazione che parte da uno studio sulle danze rituali legate a San Vito, San Paolo e San Rocco.

Intrecciando le danze popolari alla danza contemporanea e al teatro si cerca di dar vita a un presente che si unisce a un passato mitico, rituale e ancestrale. Viparo è come una serpe velenosa che striscia silenziosa e lascia che il suo veleno obblighi chiunque a danzare. È un viaggio come quello dei vecchi pellegrini, tra varie terre del Sud, un ballo di evocazione e invocazione, per San Vito, San Paolo e San Rocco, è una preghiera che può diventare una bestemmia, la speranza che si fonde alla rassegnazione. Uno spettacolo con due danzatori, un racconto di un’intera comunità, seguendo lo spirito della musica popolare, con l’intento di recuperare la gestualità delle danze rituali.

YOU. TheYOUng City rassegna multimediale con spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro prosegue fino a dicembre. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063, all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00) o su centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

INGRESSO LIBERO

Prenotazione obbligatoria