Cristiano Turrini: approda in radio “Bella, anzi bellissima”, il nuovo singolo

È in radio “Bella, anzi bellissima”, il singolo di Cristiano Turrini, tratto dall’album “Artificial Lovers” scritto e prodotto da Franco Micalizzi, già disponibile in digitale (New Team Music / Believe).

“Questo brano – racconta Franco Micalizzi – è un nuovo capitolo tratto dall’album che vede la luce in questi giorni e in cui tratto l’amore, attraverso la musica, pensando anche a come il futuro e l’AI (Intelligenza Artificiale) possa cambiare qualcosa che secondo me e molti altri NON è modificabile. La Natura Umana, i Sentimenti, le Emozioni. E come avete notato le ho scritte con la maiuscola.“

“Bella, anzi bellissima”, è contenuto nell’album “Artificial Lovers”, realizzato dalla New Team Music, che contiene diverse canzoni che Micalizzi ha scritto nel tempo e che non erano mai uscite.

“Io credo che il destino sappia benissimo quando arriva il tempo per parlare al pubblico con le proprie opere – prosegue Micalizzi – il destino lavora per noi e ha un gran bel daffare per riuscirci, Insomma, scherzi a parte, in questo album troverete le bellissime interpretazioni di Halyna Gaia Tupys e Cristiano Turrini oppure del fantastico Mario Biondi e che dire, poi, dell’ ottima Cristiana Polegri eancora l’ intensa e sensuale Nusia. C’è davvero tanto d’ascoltare con grande piacevolezza.”

Questa la tracklist dell’album con autori e interpreti: ARTIFICIAL LOVERS (C. Rolando/F. Micalizzi) Halyna Gaia Tupis e Cristiano Torrini, LONELINESS (C. Rolando/F. Micalizzi) Mario Biondi, A PLACE I KNOW (C. Rolando/F. Micalizzi) Nadia Straccia, QUI DI FRONTE A TE (M. Nava/F. Micalizzi) Halyna Gaia Tupis, APRIL MOON (C. Rolando/F. Micalizzi) Cristiana Polegri, IT’AS A REDEZ-VOUS (N. Gorgone/F. Micalizzi) Nusia, IL PROFUMO DI UN NUOVO AMORE (M. Bernacchia/F. Micalizzi) Halyna Gaia Tupis, SUNDAY MORNING (C. Rolando/F. Micalizzi) Valentina Ducros, QUEL TRENO PER ROMA (C. Vistarini/F. Micalizzi) Cristiana Polegri, OUR NIGTH BEGINS (C. Rolando/F. Micalizzi) I’m Erika e Frankie Lo Vecchio, SVALVOLATO FUNK (M. Bernacchia/F. Micalizzi) Nadia Straccia e BELLA, ANZI BELLISSIMA (Franco Micalizzi) Cristiano Torrini. Arrangiamenti direzione e tastiere Franco MICALIZZI, Chitarra Al BOCHICCHIO, Batteria Cristiano MICALIZZI, Coro ideato e diretto da Valentina DUCROS.

Info su Artificial Lovers su: Facebook | Instagram