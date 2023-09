Crisi Hotspot Lampedusa. Tajani “Urgente risolvere il problema”

Condividi

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la necessità di trovare soluzioni immediate, a medio e lungo termine per affrontare la situazione a Lampedusa.

Durante un’intervista alla trasmissione Zapping su Radio 1, Tajani ha dichiarato che è urgente risolvere il problema a breve termine, ringraziando coloro che stanno gestendo l’emergenza in modo efficace mentre questa diventa sempre più complessa. Ha sottolineato inoltre l’importanza che l’Europa assuma seriamente la sua parte nel gestire la situazione.

Tajani ha menzionato le dichiarazioni della presidente della Commissione Europea, von der Leyen, che ha indicato la vicinanza a un accordo, ma ha sottolineato che non c’è più tempo e che è necessario implementare gli accordi esistenti e applicare il memorandum firmato con la Tunisia.

In merito al patto di Dublino sui migranti, il ministro degli Esteri ha sottolineato che si tratta di un accordo obsoleto, in quanto il contesto globale è notevolmente cambiato a causa di eventi come la guerra in Ucraina e altre situazioni internazionali. Tajani ha enfatizzato la necessità di affrontare la situazione attuale con coraggio, forza e determinazione, considerando la complessità delle sfide attuali.