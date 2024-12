Crescita del traffico stradale per le festività natalizie: le misure di Anas

Oltre 2 milioni di persone in viaggio, 2.350 unità operative al lavoro per garantire sicurezza e fluidità

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il traffico sulle strade e autostrade italiane gestite da Anas si prepara a un significativo incremento, con oltre 2 milioni di persone in più in viaggio. Per affrontare questa crescita, pari al +14% rispetto alle ultime settimane, Anas ha messo in campo un piano operativo articolato per garantire una circolazione più fluida e sicura.

Un piano operativo a misura di viaggiatore

Anas, società del Gruppo FS, ha mobilitato 2.350 unità operative tra tecnici, personale su strada e operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale. Questo team lavorerà h24 per monitorare la viabilità e intervenire tempestivamente in caso di emergenze o condizioni meteorologiche avverse.

“L’obiettivo – spiega l’amministratore delegato Aldo Isi – è offrire ai viaggiatori un’esperienza serena e sicura, come avviene già durante il periodo estivo. Il nostro piano neve, attivo in caso di precipitazioni intense, e le campagne di sensibilizzazione come ‘Guida e Basta’ sono parte integrante di questo impegno”.

I numeri del traffico natalizio

Tra oggi, venerdì 20 dicembre, e lunedì 23 dicembre, si stimano oltre 25 milioni di transiti sulla rete Anas:

13 milioni di transiti (+8%) previsti per il 20 dicembre;

(+8%) previsti per il 20 dicembre; 12 milioni di transiti (+6%) attesi il 23 dicembre.

Le regioni del Centro, Sud e Sicilia saranno le più interessate dall’incremento, con picchi rispettivamente del +12%, +14% e +15%. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma si attendono oltre 1,5 milioni di transiti giornalieri, mentre strade come la SS16 “Adriatica” e l’A2 “del Mediterraneo” vedranno flussi tra i 700mila e gli 800mila veicoli.

Anche il Nord registrerà un aumento, soprattutto sulle direttrici verso le località turistiche di montagna, come la SS26 della Valle d’Aosta e la SS51 Alemagna, con incrementi fino al +18%.

Misure per una mobilità sicura e informata

Anas ricorda alcune precauzioni per chi si mette in viaggio:

Evitare distrazioni, alcol e droghe: la sicurezza alla guida è fondamentale.

Consultare l’app “VAI” di Anas per informazioni in tempo reale sul traffico.

per informazioni in tempo reale sul traffico. Verificare eventuali cantieri sul sito stradeanas.it.

Inoltre, per ridurre il traffico, i mezzi pesanti saranno bloccati nei giorni 22, 25 e 26 dicembre dalle ore 9:00 alle 22:00.

Uno sguardo al controesodo

Dopo le festività, i flussi di rientro saranno più distribuiti, con picchi nei giorni successivi a Natale e Capodanno.