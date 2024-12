Cresce l’interesse per l’oleoturismo: opportunità per le aziende olivicole italiane

Il settore dell’oleoturismo in crescita: 64% degli italiani interessati e nuove possibilità per le imprese

Nel 2023, 9,6 milioni di turisti enogastronomici hanno scelto l’Italia per esperienze culinarie uniche, segnando un aumento del 37% rispetto al 2016. Tra queste esperienze, cresce l’interesse per l’oleoturismo, con il 64% degli italiani desiderosi di esplorare itinerari legati all’olio d’oliva. Questa tendenza rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende olivicole italiane, che possono trasformarsi in protagoniste di un ecosistema virtuoso, promuovendo la cultura dell’olio e del territorio.

Dal 30 gennaio all’1 febbraio 2025, la Fiera del Levante di Bari ospiterà EVOLIO Expo, un evento internazionale dedicato al settore. Organizzato da Senaf con il supporto del Dipartimento di Agricoltura della Regione Puglia e di Pugliapromozione, l’evento sarà un punto di incontro per produttori, buyer e professionisti interessati a scoprire le potenzialità dell’oleoturismo.

Durante la manifestazione, esperti del settore guideranno i partecipanti attraverso sessioni pratiche per implementare il turismo dell’olio nelle loro attività, fornendo strumenti utili per attrarre turisti italiani e internazionali. Secondo il Rapporto sul Turismo dell’Olio, i visitatori apprezzano la possibilità di degustare olio evo abbinato a piatti locali (70%), assistere al processo produttivo (66%) e acquistare a prezzi competitivi (72%). L’esperienza si arricchisce ulteriormente con attività come cene tra gli ulivi e raccolta delle olive, un’opportunità per rafforzare il legame tra prodotto e territorio.

EVOLIO Expo offrirà anche approfondimenti sui legami tra olio, salute e ambiente, con un focus sull’olio evo come “farmaco naturale” per una sana alimentazione. La presenza di stakeholder internazionali e masterclass pratiche completerà il ricco programma.

L’oleoturismo si conferma così un settore chiave per promuovere la cultura dell’olio e favorire lo scambio tra produttori e acquirenti nei mercati globali.

