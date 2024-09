“Crazy” è il nuovo singolo di Par Ty

By

Da venerdì 27 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “CRAZY”, il nuovo singolo di PAR TY per Kimura.

“Crazy” è un brano che mixa in maniera impeccabile le sonorità ruvide e sperimentali del post-punk con un’atmosfera street, mantenendo allo stesso tempo un’energia irresistibile. Il ritornello memorabile rende la traccia perfetta per ogni playlist radiofonica. Un mix di flow taglienti e rime che parlano di ego, successo e alienazione, il tutto accompagnato da una base che ti spinge a non restare fermo. Un brano che ti colpisce fin dal primo ascolto e ti tiene incollato al beat.

Spiega l’artista a proposito del brano: “CRAZY rappresenta esattamente ciò che voglio trasmettere con la mia musica: qualcosa di unico, che ti travolge al primo ascolto. È un brano carico di adrenalina, con un flow che non lascia spazio alla noia. È divertente, ribelle, ma sempre con stile. Sono davvero soddisfatto di come è venuto fuori e sono sicuro che farà lo stesso effetto anche su di voi. Non vedo l’ora che lo ascoltiate e lo facciate vostro!”.

Presalva ora il brano: https://kimura.lnk.to/crazy

Biografia

PAR TY è l’espressione artistica del talentuoso rapper di Bologna Gianmarco Toro. Il progetto nasce alle porte del 2022 e le sue radici sono solidamente ancorate nel mondo del rap. Nel corso del tempo si è evoluto per abbracciare una visione musicale poliedrica, influenzata da una varietà di generi, tra cui reggaeton, rock e reggae.

Negli anni, il rapper bolognese ha collaborato con diversi brand, ampliando la sua espressione artistica anche nel campo del design streetwear. Il progetto culmina con l’uscita di PARTY EP il 24 marzo 2023, firmato Kimura Label, un’etichetta dedicata alla scoperta e distribuzione di talenti emergenti nella scena italiana del rap, dell’hip-hop, dell’R’n’B e della trap. Segue nel novembre dello stesso anno il secondo EP AFTER PARTY, mentre a maggio 2024 esce la raccolta di remix SCHIUMA PARTY, ricca di collaborazioni d’eccezione.

Nelle sue liriche, l’artista racconta Bologna, esplora le dinamiche delle relazioni umane, riflette sulle delusioni e condivide i suoi momenti più intimi senza mai cadere nella banalità. Nonostante il contenuto spesso profondo dei testi, il suono del progetto rimane fresco e all’avanguardia, offrendo una visione innovativa sulla musica rap contemporanea.

Spotify | Instagram | TikTok | Facebook | X