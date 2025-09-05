CRAI: la catena del valore che sfida l’Occidente

Cina, Russia e India valgono 25,5 trilioni di dollari e costruiscono un asse economico pragmatico

La forza del CRAI: un multipolarismo economico

Secondo il Centro studi di Unimpresa, il blocco Cina, Russia e India (CRAI) raggiunge nel 2025 un valore combinato di circa 25,5 trilioni di dollari di PIL nominale. Una massa economica imponente che unisce la prima manifattura mondiale (Cina), la crescita più rapida tra le grandi economie (India) e uno dei principali esportatori di energia (Russia).

Non si tratta solo di geopolitica, ma di un pragmatismo di filiera: energia a sconto, corridoi logistici e sistemi di pagamento alternativi creano una catena di valore che resiste meglio agli shock rispetto alle relazioni bilaterali con l’Occidente.

Energia a sconto: il motore dell’alleanza

Il fronte energetico è il cuore del CRAI.

Cina: nel 2024 ha importato oltre 100 milioni di tonnellate di greggio russo , più di 2 milioni di barili al giorno .

nel 2024 ha importato oltre , più di . India: ha coperto tra il 33% e il 40% del fabbisogno nazionale con barili russi scontati, ottenendo margini extra attraverso il re-export di raffinati .

ha coperto tra il con barili russi scontati, ottenendo margini extra attraverso il . Gas: operativo il Power of Siberia 1 (38 bcm/anno); memorandum firmato per il Power of Siberia 2 (50 bcm/anno) con dettagli ancora da definire.

Per Pechino e Nuova Delhi, questo significa partita corrente in equilibrio, crescita sostenuta e inflazione sotto controllo.

Pagamenti paralleli: la de-dollarizzazione operativa

Il CRAI non ha ancora sostituito il dollaro, ma costruisce binari paralleli.

In Russia , lo yuan domina il mercato dei cambi domestici.

, lo domina il mercato dei cambi domestici. Tra Cina e Russia proliferano schemi di clearing dedicati.

proliferano schemi di dedicati. L’India utilizza meccanismi in rupie per regolare parte degli scambi.

È una “de-dollarizzazione di servizio”: riduce l’impatto delle sanzioni, senza creare un sistema alternativo globale.

Corridoi Est–Est: la nuova logistica globale

La logistica completa la catena:

L’ International North–South Transport Corridor (INSTC) ha visto crescere i volumi di circa il +20% nel 2024 .

ha visto crescere i volumi di circa il . Il porto di Chabahar in Iran è sempre più strategico come cerniera verso l’Oceano Indiano.

in Iran è sempre più strategico come cerniera verso l’Oceano Indiano. Una parte della Belt and Road cinese si innesta su questi percorsi.

Risultato: corridoi di serie A, capaci di fissare prezzi e standard.

L’impatto su Italia ed Europa

Per l’Occidente le implicazioni sono immediate:

Energia: minor leva contrattuale su petrolio e gas.

minor leva contrattuale su petrolio e gas. Sanzioni: aggirate da valute e canali alternativi.

aggirate da valute e canali alternativi. Mercato interno asiatico: oltre 3 miliardi di persone in un triangolo energia-manifattura-pagamenti.

Per l’Italia servono dual-sourcing, contratti multi-valuta, clausole sanzioni più stringenti e partnership industriali con l’India, mantenendo canali pragmatici con la Cina.

Le parole di Unimpresa

«Siamo dentro un multipolarismo di filiera che non va demonizzato, ma governato» commenta il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi.

«Per l’Italia significa giocare d’anticipo su India, corridoi logistici e sistemi di pagamento affidabili, senza chiusure ideologiche e senza ingenuità. Non servono muri, ma una politica economica che dia certezza e orizzonte, così l’Occidente può tornare al centro del tavolo, con l’Italia protagonista».