COVID-19. Santoro (CS): condanniamo il blocco statunitense su Cuba

“Convergenza Socialista condanna fermamente il blocco statunitense su Cuba, l’embargo decennale che sta impendendo al popolo cubano di ricevere importanti aiuti umanitari, medicinali e assistenza medica, dalla Cina in questo difficile frangente storico dominato dal Covid-19”, commenta Manuel Santoro, segretario generale di Convergenza Socialista.

“In queste settimane Cuba si sta prodigando enormemente per aiutare gli altri; il suo personale sanitario sta arrivando ovunque nel mondo per dare una mano mentre gli Stati Uniti si permettono di fomentare odio bloccando, direttamente ed indirettamente, gli aiuti verso l’isola caraibica. Non ultimo il caso della spedizione di aiuti sanitari per combattere il coronavirus da parte di Jack Ma, fondatore di Alibaba, bloccati dall’embargo americano. Semplicemente una vergogna a cui il mondo intero deve ribellarsi e, invece, assiste in silenzio.”

“I socialisti, i comunisti hanno il dovere di agire e di fare pressione sui propri governi affinché questo vergognoso embargo su Cuba venga definitivamente rimosso”, conclude Santoro. “L’imperialismo a stelle e strisce nel mondo deve finire.”