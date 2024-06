Il costo dei figli: un terzo delle spese familiari

Uno studio di Legacoop e Ipsos rivela l'impatto economico della genitorialità in Italia

I figli conviventi e il loro impatto economico

Cinque italiani su dieci vivono con figli conviventi. Tra questi, quasi la metà dei figli maggiorenni dipende completamente dai genitori. Questo scenario sottolinea quanto sia significativo il peso economico dei figli sul bilancio familiare.

Spese principali: abbigliamento, sport e pasti fuori casa

Mediamente, i figli assorbono un terzo della spesa familiare mensile. Le voci di spesa più rilevanti includono abbigliamento, calzature, libri scolastici, sport e pasti fuori casa. Tuttavia, per un terzo delle famiglie, la spesa per i figli rappresenta tra il 40% e il 70% del bilancio totale.

Le rinunce dei genitori

Per far fronte a queste spese, sei genitori su dieci dichiarano di rinunciare a spese personali e cene al ristorante, riducendo anche le vacanze. Queste scelte evidenziano come l’impatto economico dei figli modifichi le abitudini di spesa delle famiglie italiane.

Conclusioni del report

Il report “Il costo dei figli”, realizzato da Area Studi di Legacoop e Ipsos, mette in luce una realtà complessa e spesso sottovalutata, offrendo uno spunto di riflessione su come le famiglie gestiscono le proprie risorse in presenza di figli conviventi.