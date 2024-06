Cosa sono le eSIM e quali vantaggi offrono?

Pubblicità

Condividi

Sempre più spesso, nell’ambito della telefonia mobile, si sente parlare di eSIM; è un acronimo che sta per embedded Subscriber Identity Module ed è, nella pratica, una SIM virtuale che ha le medesime funzioni di una SIM di tipo tradizionale. A differenza di quest’ultima la eSIM non deve essere inserita fisicamente nello smartphone, essa infatti può essere attivata tramite un QR Code che l’utente riceverà dal proprio operatore telefonico.

Si tratta di una soluzione che sta prendendo sempre più piede anche in Italia tant’è che sono ormai diversi gli operatori che propongono offerte eSIM più o meno vantaggiose.

Pubblicità

Come funziona una eSIM?

Da un punto di vista prettamente tecnico, una eSIM è basata su un circuito integrato embedded (termine inglese che sta per incorporato e che identifica appunto questo particolare tipologia di SIM) fissato all’interno dell’hardware del dispositivo.

In sé e per sé il funzionamento è sostanzialmente lo stesso di quello della scheda fisica, ma per il processo di attivazione non è necessario attendere un supporto fisico. Una volta stipulato un contratto con un operatore sarà sufficiente caricare i propri dati sulla eSIM attivare il piano.

Il metodo più diffuso per l’attivazione è quello della scansione di un codice QR. L’operatore comunica un codice seriale che identifica la eSIM, una chiave di autenticazione, un codice PIN e un codice PUK,

La configurazione non presenta particolari difficoltà e consta di pochi step.

La eSIM può essere utilizzata su tutti gli smartphone?

Non tutti i dispositivi mobile sono compatibili con la tecnologia eSIM e, conseguentemente, l’installazione non può essere effettuata su qualsiasi smartphone. Inizialmente la eSIM era di fatto un’esclusiva dei dispositivi della Apple, ma oggi sono sempre di più i produttori che supportano questa funzionalità e con il passare del tempo sta aumentando la lista dei dispositivi compatibili, di vari produttori, che offrono questa opportunità.

eSIM: quali sono i principali vantaggi?

Sono diversi i vantaggi che possono derivare dalla scelta dell’opzione eSIM. Uno molto pratico è che, trattandosi di una SIM virtuale, non può essere né persa né danneggiata fisicamente.

Vengono anche a ridursi drasticamente i tempi di attesa per le procedure di migrazione fra un operatore e l’altro; non c’è infatti la necessità di una sostituzione manuale della scheda fisica e quella di verificare che il formato di questa sia o no adattabile al proprio smartphone. La gestione delle varie offerte è molto più semplificata e immediata.

Un altro vantaggio pratico è che nei dispositivi con eSIM lo spazio interno può essere sfruttato in modo più efficiente poiché non c’è più la necessità dello slot per la SIM fisica; cosa che rende lo smartphone anche più leggero.

Si tratta, infine, anche di una soluzione sostenibile perché si evita la produzione delle SIM fisiche (minor uso di plastica).